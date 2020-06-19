Будущее ТЦ: они не закроются

Никита Артемьев, административный директор ООО «Отелит»:

— Мы прогнозируем медленное возвращение бизнеса торговых центров Новосибирской области к уровню, который был до карантина. Многое будет зависеть от мер, принимаемых правительством по ослаблению режима самоизоляции. Но в любом случае отрасль никуда не денется. Никто не закроется. Полупустыми ТЦ будут только у тех владельцев, которые не шли арендаторам на встречу и были вынуждены закрываться совсем. Те, кто предоставлял арендные каникулы или скидки, откроются в том же составе и получат менее конкурентную среду.

Покупатели в ТЦ продолжат ходить. Потому что торговые центры — это не только покупки, но и эмоции. Крупные ТЦ добавляют слово «развлекательный» в свое название не просто так. Но, конечно, далеко не сразу количество посетителей выйдет на уровень февраля-начала марта 2020 года.

Возможно, сразу после снятия карантина произойдет краткосрочный всплеск, если арендаторы начнут предлагать огромные скидки или из-за потребности новосибирцев «сходить наконец-то куда-нибудь». Но затем число посетителей снизится и будет расти постепенно от месяца к месяцу. На это есть ряд причин:

— Снижение доходов. Уже несколько месяцев некоторые из отраслей не работают вообще. У большинства падение выручки составляет от 10 до 90%. Господдержка постепенно доходит до бизнеса, но ее объема не хватает для того, чтобы покрыть убытки, которые предприниматели понесли из-за коронавируса. Экономика не получает доходы, а это сказывается на платежеспособности населения.

— Социальное дистанцирование. Прошло достаточно много времени, прежде чем люди привыкли вставать в очереди в магазинах на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В супермаркетах сейчас можно увидеть много примеров недовольства покупателей в ответ на требование кассиров надеть маску. В ТЦ требования будут еще серьезней. В таких условиях говорить про то, что они будут выполнять еще и «развлекательные» функции можно в каком-то извращенном виде.

— Новый покупательский опыт. За время самоизоляции выросло количество тех, кто освоил онлайн-покупки: установил приложения, привык выбирать товар по картинкам, доверяет онлайн-платежам через указание данных своей карты и получает доставку, не выходя из дома. Эти барьеры до изоляции мешали многим покупателям, и они отдавали предпочтение оффлайн-покупкам. Сейчас их стало меньше.

В итоге что мы видим… Меняются условия в ТЦ, потребительские предпочтения, появляются дополнительные ограничения для ведения бизнеса. Все это препятствует быстрому восстановлению работы торговых центров. Нужно время, чтобы люди убедились в безопасности помещений и паника пропала окончательно. Но в стратегической перспективе у ТЦ и ТРЦ есть будущее, потому что для людей это развлечение и удовлетворение потребностей. На данный момент нет альтернатив и причин для их появления.

Материал и фото эксперта предоставлены ООО «Отелит»