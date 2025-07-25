Мишустин уволил Михаила Гусмана с должности первого замгендиректора ТАСС

75 -летний Михаил Гусман, проработавший в ТАСС около 30 лет, освобожден от должности первого заместителя гендиректора ТАСС. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Михаил Гусман — известный журналист, радио- и телеведущий. Занимал должность первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС с 1999 года. Входит в Межправительственный совет этой организации по вопросам информации и коммуникаций (IPDC) и в комиссию России по делам ЮНЕСКО. Имеет звания заслуженного работника культуры и журналиста России.

Причины увольнения Михаила Гусмана не называются. Однако одним из последних публичных мероприятий, где он присутствовал в качестве заместителя гендиректора ТАСС, была поездка в Азербайджан на Шушинский Глобальный медиафорум с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее редакция сообщала о том, что глава Республики Алтай Турчак отправил в отставку правительство региона. Министры работают в статусе исполняющих обязанностей.