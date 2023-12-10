В наружной рекламе запрещают использовать QR-коды

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы обратился к рекламораспространителям и призвал не размещать на рекламных конструкциях, установленных на территории столицы, QR-коды. Это следует учесть при формировании и согласовании дизайн-макета, подчеркивается в письме.

— Размещение QR-кода, работающего как ссылка на интернет-ресурс, содержащий различный и возможный к изменению контент, может содержать информацию, наущающую федеральный закон «О рекламе», особенно, принимая во внимание повышение хакерских атак и взлом информационных систем и сайтов, — говорится в документе.

Нарушение закона о рекламе влечет за собой административную ответственность, предупреждает ведомство. Письмо датировано 7 декабря.

Как сообщают федеральные СМИ, оперативная реакция последовала после инцидента с фальсификацией QR-кода на билбордах с надписью «Россия, с Новым годом», который ведет на сайт Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* (*признан в России экстремистской организацией, ликвидирован).

В Новосибирске такой билборд также появился. Об этом говорится в телеграм-канале Любить Новосибирск. Судя по фото, он был размещен федеральным оператором наружной рекламы Gallery.

Ранее редакция сообщала о том, что особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска.