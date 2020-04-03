Митинги и истерические твиты — не спасение

Впрочем, доставка — тоже не универсальное лекарство. Например, у многих заведений среднего ценового сегмента ее нет. У топов и у эконом-формата это решение более активно задействовано. Так, доставка есть у ресторана PuppenHaus. Люди, привыкшие ходить в PuppenHaus, сейчас доставку заказывают. Ну, а маленькие заведения просто хватаются за все, чтобы хоть как-то выжить. Хотя я не верю в спасительную силу доставочной службы, созданной экстренно, за первую карантинную неделю. Доставка — это сложный, полуавтономный проект с огромным количеством внутренних нюансов. Создание структуры, создание сайта, раскрутка его — на это уходит ни один месяц. Это даже в прежнем спокойном мире было долгой и кропотливой работой. Торговать тортиками с Инстаграма? Я вас умоляю! Это не закроет никакую аренду, никакие МРОТы. В общем, создать службу доставки в пожарном темпе нереально. Cозданное впопыхах нормально работать не будет и ситуацию только усугубит. Если доставки не было в прежние спокойные времена, то сейчас ее быстро и не создашь. В этом смысле тем, кто доставку завел и раскрутил, повезло, конечно, больше. Они создали себе подмогу для трудных дней. Если у тебя есть сформировавшийся поток клиентов, ты еще можешь с ними поработать и предложить им доставку. Но если такого потока нет, если ты работаешь чисто на трафике и не ведешь базу или вообще недавно открылся, то никакая доставка тебе не поможет.

У многих ресторанов большие арендные расходы. Одно дело — маленькая точка стрит-фуда, а другое — большой ресторан, ориентированный на большой же поток. Типа «Гевары», «Республики» или любой из «Арен». Тысяча квадратов — от такого никакая доставка не спасет. Да и нет ее у заведений такого формата.

Еще вчера, когда оставались надежды, что карантин всего на неделю, восприятие проблемы у многих было более спокойным. А основная сегодняшняя эмоция — шок и ступор. Вчерашним вечером в чатах творилось что-то невообразимое.

Сегодня будет встреча нашего профессионального сообщества с вице-губернатором. Все предложения, которые мы собираем, объединяем в единый документ и выносим его на рассмотрение областного правительства. А на вчерашней встрече в правительстве договорились, что нужно собрать всю информацию по отраслям, чтобы детально понять, каковы убытки и как минимизировать ущерб. Все профессиональные сообщества города ведут работу по собору такой информации.

Предприниматели, которые сейчас сидят в чате и в ступоре и не находятся ни в каком коллегиальном сообществе, пусть пользуются тогда объединяющими возможностями интернета. Сплачивайтесь, пишите в Федерацию, в Торгово-промышленную палату. А вот реакция «А-а-а, давайте все пойдем на митинг!» — она, извините, самая инфантильная, самая неконструктивная и именно паническая. Ну, пойдете, предположим. И полиция этот демарш быстро остановит. Еще на уровне попытки. Пишите не истерические твиты, а конкретные предложения, будем их доносить до правительства.

Фото со страницы Галины Шеломенцевой из Facebook