Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Поставить аренду на паузу

...сейчас пытаются многие предприниматели Новосибирска. Или, по крайней мере, снизить ставку.
  • 02/04/2020, 16:03
Автор: Юлия Данилова
door
Из-за режима самоизоляции и отсутствия выручки бизнесу придется платить аренду из собственного кармана.

Основное количество обращений о признании ситуации форс-мажорной, которые предприниматели направляют в Новосибирскую торгово-промышленную палату, связано с договорами аренды. Об этом представители ТПП заявили на встрече новосибирского бизнеса с правительством области 31 марта. Опрошенные Infopro54 участники рынка подтвердили, что эта тема для предпринимателей сегодня одна из самых болезненных.

Бизнес попросили обосновать необходимость мер поддержки

Как отмечает основатель сети PRIMETIME COFFEE, совладелец федеральной сети стрит-фуда «ДЯДЯ ДЁНЕР», коворкинга «CO-WO» Антон Горестов, сегодня приходится договариваться с людьми по поводу заработной платы:

— Спасибо тем сотрудникам, кто с пониманием к текущей ситуации относится и осознаёт, что нужно подужаться, перетерпеть, пройти вместе это непростое время. Я думаю, многие из них понимают, что перспективного работодателя в ближайшее время будет непросто найти. Крупные системообразующие сети, которые беспокоятся за свою репутацию, будут исполнять свои обязательства. Да, с отсрочкой, рано или поздно, но будут. Совершенно непонятная ситуация именно с арендой, которая и так занимала огромную долю в составе выручки, теперь ещё и вообще составляет больше, чем вся выручка.

По его словам, арендодатели понимают, что у них в руках огромный рычаг влияния — те инвестиции, которые предприниматели «закопали» в точку, открытую в их торговом или бизнес-центре — и пытаются на этом играть.

— Мы — один из тех арендаторов, кто не получил пока адекватной реакции от арендодателей. Я не понимаю, почему некоторые ТЦ не хотят поддерживать бизнес в сфере общественного питания, который предоставляет нужный им сервис, так или иначе генерит трафик и вписывается в их концепцию. Возможно, они верят в то, что мировые игроки фаст-фуда им нужны больше, чем кофейни, которые можно «отжать по полной»? Что из-за высокой конкуренции на рынке кофеен наше нагретое и обустроенное место легко займут новые игроки, которые будут им платить по заявленным ставкам? В нынешних экономических условиях этого точно не случится, я помню, как это было в прошлые два раза (2008, 2014 годы)! — уверен Горестов. — Сейчас на рынке общественного питания нет лишней ликвидности. Новые непрофессиональные инвесторы на рынок, который проваливается и не имеет понятных перспектив восстановления, не пойдут. Если кто и будет в него вкладывать, то проверенные временем игроки, они смогут привлечь инвестиции благодаря опыту и масштабу, но у них именно сейчас в ближайшие несколько месяцев не будет денег из-за того, что нет клиентов. Да, вы (арендодатели) можете выжать с арендаторов по максимуму, взять депозиты, но потом за следующие 3 месяца простоя будете терять 25% годовой ставки. А если не сможете найти арендаторов на замену полгода — то и 50% или в итоге снизите цену. Почему это не делать сейчас, чтобы сохранить единство, дать сниженную аренду и отсрочку, и вместе выйти из пике, а не вести себя как рвачи, отжимая арендные платежи! Люди, благодаря кризисам, учатся очень мобильно входить как в состояние повышенных затрат, так и в состояние жесткой экономии. При условии наличия в Новосибирске огромных площадей коммерческой недвижимости, она неизбежно должна подешеветь.

В то же время, по его словам, есть арендодатели, идущие навстречу партнёрам. Часть из них обнулила арендную плату, часть — оставила гигиенический минимум: 10-20% плюс коммунальные платежи.

— К таким людям можно относиться с уважением. Они понимают, что «все находятся в одной лодке», и если сожрать друг друга, то ничего хорошего не произойдет. Призываю всех собственников ТЦ и бизнес-центров: разделите убытки, которые несет бизнес, расположенный на ваших площадях. Если вы не будете лояльны, то можете остаться с пустыми площадями и потеряете больше. Как минимум, потеряете треть арендаторов, — говорит Горестов. — По моим оценкам, если бы арендодатели дали своим партнерам дисконты 50-70% на 3-6 месяцев, то это позволило бы многим игрокам рынка общепита пережить кризис и восстановиться. Возможно, к августу-сентябрю ситуация все-таки стабилизируется, но у гостей уже не будет столько денег, чтобы компенсировать убытки за время карантина, когда люди тратили деньги в супермаркетах и сидели дома.

Кроме того, Антон Горестов отмечает, что сами ТЦ и бизнес-центры должны минимизировать свои расходы, в том числе на свои нужды, на зарплаты управляющим компаниям и прямую рекламу, чтобы не устраивать пир во время чумы и разделить убытки с бизнесом, который их фактически кормит.

По информации директора компании «Отелит», исполнительного директора Новосибирского областного отделения ООО «Деловая Россия» Евгения Бурденюка, НТПП удовлетворяет большую часть запросов предпринимателей о признании ситуации форс-мажорной по договорам аренды. По его словам, это необходимо для решения спорных моментов, которые сейчас возникают между арендаторами и арендодателями.

— Мы (как девелоперы) пока в таких документах не нуждались, но следим за развитием ситуации в стране и в мире, исходя из этого принимаем решения. Пока режим самоизоляции действует до 6 апреля. Но никто не знает, будет ли он пролонгирован. Если да, то на какой срок? Еще на неделю, на месяц? Сейчас выводы делать преждевременно. Посмотрим, каковы будут итоги первой недели карантина, проанализируем их и будем принимать решения, — поясняет Бурденюк.

По его словам, уже сейчас очевидно, что более-менее себя чувствуют продуктовые магазины. Компании из других отраслей в явных аутсайдерах.

Президент Клуба управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг поясняет, что, в отличие от торговых центров, по бизнес-центрам не было жесткого указания остановить работу. Однако после постановления губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 многие БЦ также решили ограничить доступ посетителей.

— Мы видим, что арендаторы стали достаточно массово просить о снижении арендной ставки. Они объясняют это тем, что их площади простаивают, так как люди не выходят на работу, у них нет покупателей и заказов, нет прибыли, из которой они могли бы оплачивать арендные платежи, — рассказывает собеседник Infopro54. — Арендодатели приходят к нам на консультацию. Мы разрабатываем схемы работы с арендаторами. Например, предлагаем в начале месяца брать 50% оплаты и смотреть, как будет меняться ситуация. После анализа итогов месяца и отчетов арендаторов предлагаем принимать решение: востребовать с них вторую часть арендной платы или, при ухудшении событий, для собственников будет лучше помочь арендаторам справиться с кризисной ситуацией.

Гениберг отмечает, что после кризиса 2014 года новосибирские собственники коммерческой недвижимости стали более внимательно относится к своим арендаторам, чаще идти им на встречу, договариваться. По ее мнению, предыдущий кризис показал, что жесткая политика, в первую очередь, ударит по карману самих собственников.

— От коллег из других регионов слышу, что владельцы ТЦ «встают в позу» в отношении ставок, а арендаторы в ответ бойкотируют и намерены полностью освободить помещения. В Новосибирской области такого нет, ситуация достаточно спокойная. Думаю, что все вместе мы сможем пройти кризисную ситуацию, — уверена Татьяна Гениберг.

По ее мнению, интерес арендодателей к договорному процессу с арендаторами может простимулировать обещание правительства РФ и Новосибирской области о заморозке основного долга по кредитам, которые брались на покупку недвижимости, а также предоставлении льгот по выплате налога на имущество.

Руководитель агентства RID Analytics Елена Ермолаева считает, что рост количества обращений в НТПП от предпринимателей вполне обоснован. Компании МСБ массово теряют клиентов, им просто нечем платить аренду. С другой стороны, собственник в любом случае несет расходы по содержанию помещений и высокую налоговую нагрузку, поэтому предложение обнулить арендную ставку энтузиазма не вызывает.

— Если бы была помощь со стороны государства в плане снижения или отмены налога на имущество и землю, то собственники бы были более лояльны к предложениям по снижению ставки. Предложения по отсрочке уплаты налогов в ситуации, когда бизнесы под угрозой закрытия, позитива не добавляют, — комментирует эксперт. —  Кроме того, отсрочка — это предложение заплатить позже, когда, возможно, ситуация будет еще хуже, а все накопления закончатся. Уходить для большинства — это просто всех уволить и закрыться. Кто-то и на это пойдет, конечно, но большинство будут пробовать выжить. Кто может — уйдет на хоум-офис, остальные начнут снижать издержки любыми путями.

Директор по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков говорит, что не располагает статистикой по текущей ситуации, но считает: пока ее можно сравнить с кризисом 2014 года. В тот момент он занимал должность коммерческого директора ТЦ «Сибирский молл» и работал с арендаторами. Марков вспоминает, что в течении двух месяцев с момента скачка курса доллара, письма о пересмотре ставок написали все арендаторы, даже те, кому это реально было не нужно.

— Думаю, что сейчас происходит то же самое. Не исключаю, что с просьбой пересмотреть платежи обращаются даже аптеки, поднявшие цены на некоторые лекарства в несколько раз и фактически являющиеся основными выгодоприобретателями «коронавирусного экономического кризиса», — говорит эксперт.

Марков напоминает, что в ТЦ для разных арендаторов предусмотрены разные ставки, привязанные к их бизнес-моделям, они могут варьироваться от 10% до 25% от выручки. В кризис 2014 года «Сибирский молл» переводил всех арендаторов на фиксацию ставки к проценту от оборота, соответствующие изменения вносились в договоры.

— Ставка и выручка в ТЦ, стрит-ритейле — очень взаимосвязанные вещи. Как только падает выручка, предприниматель понимает, что разницу он будет должен заплатить из своего кармана. А сейчас выручки нет вообще — все находятся в режиме самоизоляции, — подчеркивает Марков.

Эксперт вспоминает, что в прошлый кризис он собирал информацию у владельцев складских и логистических комплексов, чтобы оценить реальное падение оборота у арендаторов. Тогда оборачиваемость упала на 25%, в среднем, соответственно именно на такой процент было логично снижать ставки.

— Падение оборота в текущем моменте оценить сложно. На него еще не наложился рост курса доллара, удорожание всего импорта. Кроме того, непонятно, сколько продлится ситуация. Если карантин снимут через неделю, то, возможно, речь будет идти о падении примерно на 20%. Если он не закончится, то даже 50% будут оптимистичным сценарием. Я говорю как о падении выручки арендаторов, так и о доходности коммерческой недвижимости для собственников, — резюмировал Максим Марков.

По наблюдению коммерческого директора АН «Квадротека» Владимира Колобкова, сейчас никто резко не трогается с места, чтобы поменять 100 кв. м площади на 50.

— Да, в этом году появилась тенденция: арендаторы начали понемногу сокращать занимаемую площадь. Но пока повальный характер эти решения не носят. Не исключаю, что внеплановые каникулы и самоизоляция, а также удаленная работа сильно ударят по арендодателям. Часть арендаторов бизнес-центров может остаться в таком режиме, чтобы сократить издержки, — прогнозирует Колобков.

Антон Горестов также не исключает, что следствием нынешнего кризиса и введения режима самоизоляции может стать уход части компаний в режим аутсорсинга с частичным переходом на коворкинг.

— Ко мне уже обратились два человека, которые планируют перевести часть сотрудников в удаленный режим, а часть — в коворкинг, где в митинг-румах также намерены проводить переговоры, планерки, встречаться командой и с клиентами, — рассказал он. — Цены, которые они хотят получить, не очень подходящие, но мы понимаем ситуацию на рынке и готовы идти на взаимовыгодные уступки.

По оценкам экспертов аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, недельный простой в связи с объявленными властями «карантинными каникулами» может грозить российским предприятиям из отдельных отраслей потерей 1 трлн рублей оборота. В случае консервации работы на месяц недополученная выручка достигнет 5,5 трлн рублей, что составляет 5% российского ВВП. Наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд рублей, далее следует непродуктовый ритейл, который недосчитается 122 млрд, на третьем месте — профессиональная, научная и техническая сфера (57 млрд), риелторский бизнес (39 млрд), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд), производители транспорта (22 млрд), производители минеральной продукции (21 млрд), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд), гостиницы и общепит (18 млрд) и, наконец, целлюлозные фабрики.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

352

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

Экономика на паузе

02/04/2020, 10:49
Эксперты подсчитали ущерб, который нанесут российским предприятиям вынужденные каникулы.

Коммунальные платежи: мягче, но только на время

01/04/2020, 21:29
Региональные власти будут милосерднее к должникам по ЖКХ, переведут меры социальной поддержки в онлайн-формат и обдумают приостановку взносов на капремонт.

Пассажиров рейса из Таиланда поместили в обсерватор

01/04/2020, 19:26
Теперь все возвращающиеся в страну будут отправляться в обсерваторы.

Актуальный разговор

Розлив с доставкой

Все материалы
Новости

Новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не выявлено

02/04/2020, 14:37

ТЭЦ-5 на треть снизила «производство» золошлаков

02/04/2020, 12:29

Конституцию не трогать, но чиновников ограничить

02/04/2020, 11:39

«Тион» наращивает производство

02/04/2020, 11:32

Сроки представления налоговых деклараций продлеваются

02/04/2020, 11:19

Экономика на паузе

02/04/2020, 10:49

Коммунальные платежи: мягче, но только на время

01/04/2020, 21:29

Пассажиров рейса из Таиланда поместили в обсерватор

01/04/2020, 19:26

Во всех регионах округа введены ограничительные меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19

01/04/2020, 18:58

Программа по обеспечению льготников пожарными извещателями не выполнена

01/04/2020, 18:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска