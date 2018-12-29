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Новогодний салат «Оливье» обойдется новосибирцам в 265 рублей

Живая ель — в 1900 рублей.
  • 29/12/2018, 12:13
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В этом году традиционное для россиян новогоднее блюдо — салат «Оливье» обойдется новосибирцам чуть дороже, чем в прошлом году, сообщает консалтинговое агентство R – Аналитика.

Чтобы оценить, как изменилась стоимость салата «Оливье», специалисты компании оценили изменение стоимости его ингредиентов по следующему рецепту: 300 грамм «Докторской» колбасы, 5 яиц, 3-4 средние картофелины (200 грамм), одна морковь (100 грамм), одна средняя луковица (100 грамм), свежий огурец (100 грамм), 1 яблоко (100 грамм), майонез (примерно 150 грамм) и банка зелёного горошка.

В этом году средняя стоимость салата «Оливье» составила 265,39 руб. Стоимость такой же порции салата в 2017 году была на 10 рублей дешевле (254,67 руб), а в 2016 году она составляла 248,89 руб.

Еще один обязательный атрибут нового года- елка- в этом году обойдется новосибирцам в среднем в 1900 рублей. В 2017 году живую ель можно было приобрести за 1300 рублей, а в 2016- за 1500 рублей.

При этом, специалисты компании R – Аналитика, отмечают, что количество елочных базаров в 2018 году (согласно данным мэрии города Новосибирска) несколько сократилось по сравнению с прошлым годом. В этом году организовано 42 елочных базара, тогда как в 2017 году их было 49, а в 2016- 57 елочных базаров.

Что касается цен на кондитерские изделия, то, например, конфеты шоколадные натуральные и с добавками в этом году подешевели и обойдутся новосибирцам в 546, 82 руб. Тогда как в 2017 году их можно было приобрести за 555,31 руб, а в 2016 году- за 570,75 руб. Торты, напротив, выросли в цене. Если в 2016 году торт обходился в среднем в 464,51 руб, а в 2017 году- в  507,22 руб, то в этом году за торт придется отдать 509,27 руб.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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