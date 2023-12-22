Михаил Абызов приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом

Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову и 11 соучастникам, сообщает Следственный комитет РФ.

Они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), создании преступного сообщества и участие в нем (ст. 210), легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1), а также незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289) и коммерческом подкупе (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

— Приговором суда Абызову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 80 млн рублей, — говорится в сообщении.

Остальные фигуранты дела, за исключением двух участников, тоже получили реальные сроки в колонии строгого режима. Максим Русаков приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима, Сергей Ильичев и Александр Пелипасов — по 9 лет, Николай Степанов приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Галина Фрайденберг и Инна Пикалова получили по 8 лет в колонии уже общего режима. Руслану Власову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии строгого режима. Олегу Серебренникову и Екатерине Заяц назначено 5 и 5,5 лет общего режима соответственно. Яна Балан и Оксана Роженкова получили штрафы в размере 4 млн рублей и были освобождены из-под стражи в зале суда.

Напомним, бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года. Следственным комитетом России (СКР) ему предъявлено обвинение по двум статьям УК — о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Абызов в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО, правопреемник «Новосибирскэнерго») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитил у компаний 4 млрд руб. и помещены в банках на территории Республики Кипр. Затем деньги были конвертированы в доллары США для их легализации. Свою вину Михаил Абызов не признал.

Также, следствие установило причастность фигурантов к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиардов рублей.

Отмечается, что в целях возмещения причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью около 37 млрд рублей. Значительная часть этих средств была обращена судом в доход государства.

Прокурор просил для Абызова 19,5 лет лишения свободы.

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