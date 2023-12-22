Российские ученые придумали, как восстановить разорванные нервы с помощью нейлона

Группа учёных из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, Минздрава РФ и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН представила инновационный метод восстановления повреждённых нервов, пишет «Газета.Ru». В частности, к использованию предлагаются маленькие цилиндры, именуемые кондуитами, которые заполнены нейлоновыми нановолокнами. Эти кондуиты способны помочь в слиянии разорванных нервов, путем направления их роста в нужном векторе.

На сегодняшний день в нашей стране отсутствуют имплантаты для восстановления периферических нервов, а иностранные аналоги слишком дорогие и далеко не всегда эффективные. В свою очередь, имплантат, созданный российскими учёными, включает в свою конструкцию уникальные нейлоновые нановолокна, что делает его инновационным и эффективным в решении вышеуказанной проблемы.

В настоящее время ведутся переговоры с индустриальными партнёрами, чтобы на базе Сеченовского Университета открыть совместную лабораторию, чтобы продолжить необходимые исследования и в дальнейшем продвинуть этот метод в практику медицинского лечения.

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