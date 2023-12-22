Лучших спортсменов и тренеров наградили в Новосибирске

Прошло награждение лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Спортсмены получили награды за высокие результаты. Не обошли стороной наставников,. Лучшей спортивной федерацией признали новосибирскую региональную федерацию самбо.

— Текущий год снова стал результативным, наши спортсмены принесли более двух тысяч призовых наград разного уровня и достоинства. В том числе почти 350 общефедеральных и международных наград, — отметил Андрей Травников, губернатора Новосибирской области.

Как отметил губернатор, главной задачей на следующий год делать спорт максимально массовым, а также привлекать взрослых земляков к занятиям физкультурой и спортом.

Ранее редакция сообщала о том, что госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска.