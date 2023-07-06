Михаил Мишустин утвердил требования к составлению нормативных словарей

Правительство РФ утвердило требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей русского литературного языка. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе закрепляется определение нормативного словаря и устанавливается, что он является основным источником информации о нормах современного русского литературного языка. Нормативный словарь, как уточняется в постановлении, будет представлять собой комплексное издание, сформированное на основе толкового, орфоэпического, орфографического и фразеологического словарей русского языка, а также словарей синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, топонимов, сокращений и аббревиатур.

В словаре будет приведен перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, а также зафиксировано, какие слова или значения слов не могут употребляться в сферах, где использование государственного языка РФ является обязательным (например, деятельность органов власти всех уровней, судопроизводство, образование, реклама и другие).

Нормативный словарь будет издаваться и распространяться в электронном виде. Его переиздание осуществляется не реже одного раза в пять лет.

Глава кабинета министров также установил порядок формирования списка нормативных словарей и справочников. Его будет утверждать правительство на основании предложений правкомиссии по русскому языку. Свои словари на рассмотрение комиссии смогут представлять научные организации и вузы, имеющие в штате не менее 10 кандидатов или докторов наук по филологии, а также проводящие научные исследования русского языка или преподающие филологию. После положительной экспертизы словарь может быть представлен правкомиссией для включения в список. Нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года и будут действовать в течение шести лет.

Напомним, в феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов.

Ранее редакция рассказывала о том, что участники рынка рекламы прокомментировали предложение мэра Новосибирска перевести всю уличную рекламу на кириллицу.