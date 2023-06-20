Запрет на использование латиницы в уличной рекламе — это очередная война с бизнесом

— Инициатива популистская, трендовая и нежизнеспособная. Отменить латиницу чтобы что? Предположим, отменили. Что бизнесу делать с зарегистрированными товарными знаками, изготовленными вывесками, накопленной брендовой узнаваемостью? Тратить сотни тысяч рублей на рестайлинг, писать тонны обращений в ФИПС, ГЦНР и другие профильные ведомства, работать без оформленных входных групп. Миллионные расходы ради популизма. Не говоря уже о запрете латиницы в рекламных материалах. Смотрите выше про товарные знаки, — комментирует директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко. — Еще раз: отменить латиницу — чтобы что? Поддержать русский язык? Так, может, лучше поддерживать русский язык книжными фестивалями, городскими лекториями и просветительской деятельностью? В Новосибирске родился «Тотальный диктант» — главное в мире мероприятие «про русский язык». Может, стоит вернуть Новосибирску титул столицы диктанта, а не с бизнесом воевать.

По словам директора ООО «Рекламные Технологии» Сергей Селезнева, в настоящее время вопрос использования иностранных слов в рекламе урегулирован ФЗ «О рекламе»:

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации .

. Согласно ч. 11. ст. 5 ФЗ «О рекламе» при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации.

Кроме того, эксперт напомнил, что недавними поправками в ФЗ «О государственном языке» были внесены изменения в части порядка использования текстов на иностранном языке (Федеральный закон от 28.02.2023 N 52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»).

— В рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык, равнозначный по размещению и техническому оформлению (иметь одинаковые параметры: цвет, тип и размер шрифта), — говорит Сергей Селезнев. — Следовательно, при производстве и размещении рекламы должны соблюдаться эти требования (данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке).

При этом Селезнев сообщил, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект (№247436-8 «О внесении изменения в статью 5 ФЗ «О рекламе») о запрете на использование латиницы в рекламе.

— Сейчас нужно сверится с законодательством, проверить нормативную базу, чтобы понять, что нужно сделать и какие документы принять, — добавил Локоть.

Напомним, на минувшей неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на радио предложил отменить латиницу в уличной рекламе. Позже на пресс-конференции глава города заявил, что

Стоит отметить, что тема взаимодействия мэрии и участников рынка наружной рекламы в Новосибирске очень болезненна. Она обострилась в последние годы, когда муниципалитет начал чистить улицы города.

Ранее редакция рассказывала о том, что летом прошлого года компании начали тестировать потребителей на смену латинских названий на кириллицу.