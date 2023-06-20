Рекламодателям

Запрет на использование латиницы в уличной рекламе — это очередная война с бизнесом

  • 20/06/2023, 14:05
Автор:
Запрет на использование латиницы в уличной рекламе
Участники рынка прокомментировали предложение мэра Новосибирска перевести всю уличную рекламу на кириллицу.

— Инициатива популистская, трендовая и нежизнеспособная. Отменить латиницу чтобы что? Предположим, отменили. Что бизнесу делать с зарегистрированными товарными знаками, изготовленными вывесками, накопленной брендовой узнаваемостью? Тратить сотни тысяч рублей на рестайлинг, писать тонны обращений в ФИПС, ГЦНР и другие профильные ведомства, работать без оформленных входных групп. Миллионные расходы ради популизма. Не говоря уже о запрете латиницы в рекламных материалах. Смотрите выше про товарные знаки, — комментирует директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» Владимир Томко. — Еще раз: отменить латиницу — чтобы что? Поддержать русский язык? Так, может, лучше поддерживать русский язык книжными фестивалями, городскими лекториями и просветительской деятельностью? В Новосибирске родился «Тотальный диктант» — главное в мире мероприятие «про русский язык». Может, стоит вернуть Новосибирску титул столицы диктанта, а не с бизнесом воевать.

По словам директора ООО «Рекламные Технологии» Сергей Селезнева, в настоящее время вопрос использования иностранных слов в рекламе урегулирован ФЗ «О рекламе»:

  • В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.
  • Согласно ч.  11. ст. 5 ФЗ «О рекламе» при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться в том числе требования законодательства о государственном языке Российской Федерации.

Кроме того, эксперт напомнил, что недавними поправками в ФЗ «О государственном языке» были внесены изменения в части порядка использования текстов на иностранном языке (Федеральный закон от 28.02.2023 N 52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»).

— В рекламе допускается использование иностранных слов и выражений, если одновременно в рекламе присутствует их идентичный перевод на русский язык, равнозначный по размещению и техническому оформлению (иметь одинаковые параметры: цвет, тип и размер шрифта), — говорит Сергей Селезнев. — Следовательно, при производстве и размещении рекламы должны соблюдаться эти требования (данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке).

При этом Селезнев сообщил, что на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект (№247436-8 «О внесении изменения в статью 5 ФЗ «О рекламе») о запрете на использование латиницы в рекламе.

убрать латиницы в уличной рекламе

Мэр Новосибирска предложил отменить латиницу в уличной рекламе

Напомним, на минувшей неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время прямого эфира на радио предложил отменить латиницу в уличной рекламе. Позже на пресс-конференции глава города заявил, что отказ от латиницы могут поддержать большинство новосибирцев.

— Сейчас нужно сверится с законодательством, проверить нормативную базу, чтобы понять, что нужно сделать и какие документы принять, — добавил Локоть.

Стоит отметить, что тема взаимодействия мэрии и участников рынка наружной рекламы в Новосибирске очень болезненна.  Она обострилась в последние годы, когда муниципалитет начал чистить улицы города.

Ранее редакция рассказывала о том, что летом прошлого года компании начали тестировать  потребителей на смену латинских названий на кириллицу. 

Фото pixabay — Merio

519

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : уличная реклама Отмена латиницы


ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25
Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Этой работе сегодня очень мешает сильный ветер.
Читать статью >>
Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» посетовал на бюрократию, но обещал, что конкретный результат будет в ближайшие два месяца.
Читать статью >>
Русфонд

Ребенку с диагнозом аутизм требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 213 032 рубля.
Читать статью >>
Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

Единороссы выдвинули Андрея Травникова кандидатом в губернаторы на второй срок

В его поддержку выступил первый вице-спикер Госдумы и большинство делегатов реготделения партии.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

20/06/2023, 17:32

Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским

20/06/2023, 17:25

Новосибирская область в опережающем порядке получит 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

20/06/2023, 17:20

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

20/06/2023, 16:54
Популярное

Как стать владельцем бесхозной дачи

20/06/2023, 10:05

Отмена ЕГЭ: какие шансы

19/06/2023, 17:32

В России могут возобновить переходы на летнее и зимнее время

19/06/2023, 15:07
Новости компаний

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

20/06/2023, 17:22

Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

20/06/2023, 12:24

Банк «Левобережный» дарит МСБ скидку в 1 % годовых при оформлении кредитных продуктов «на двоих»

20/06/2023, 10:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска