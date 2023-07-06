Новосибирская компания сократила производство красной икры

За 3 месяца 2023 года ООО ПК «СМАК» показал рост валовой прибыли на 16% и прибыли от реализации на 45%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при небольшом снижении выручки, сообщила пресс-служба финансового консультанта компании ООО «Юнисервис Капитал». Объем выручки составил 68,7 млн руб. (-9,2%), при росте прибыли от реализации на 45%.

Ритейл увеличил заказы на рыбные консервы сократился объем производства красной икры из-за существенного роста себестоимости сырья при одновременном увеличении объемов изготовления рыбных консервов и икры тресковых рыб, — пояснил финансовый консультант.

По данным «Юнисервис Капитал», в 1 квартале 2023 года эмитент закупил основной запас икры тресковых рыб, путина которых проходит раз в год с конца января — начала февраля по конец апреля — начало мая.

— Подводя итоги прошедшей путины, ПК «СМАК» отметила рост цен на икру тресковых рыб на 20-30% к АППГ. В связи с этим компания приступила к переговорам с ритейлерами об отпускной стоимости готовой продукции: с представителями Х5 и «Верный» удалось договориться о её повышении, — отметили консультанты.

В планах компании расширение ассортимента — вывод новой позиции: ястычной лососевой икры (ястык — тонкая пленка, образующая естественную оболочку, внутри которой находится икра).

— Ястычная икра дешевле и на этапе закупа сырья, и при реализации товара конечному потребителю, чем охлаждённая красная икра, с которой ранее работала ПК «СМАК». Благодаря данной позиции эмитент рассчитывает значительно увеличить объем реализации продукции, — комментирует консультант.

ПК «СМАК», основана в 2000 году, является крупным производителем икры, рыбных консервов и паштетов. Поставки икры производятся напрямую от крупных заводов Сахалина и Камчатки. Продукция представлена в шести регионах России, а также в Казахстане и Киргизии.

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