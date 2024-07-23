Михаил Мишустин встретится в Новосибирске с молодыми учеными

23–24 июля премьер-министр Михаил Мишустин посетит с рабочей поездкой Новосибирск. Работу в городе глава кабмина начнет во второй половине дня, а завтра продолжит, сообщили в правительстве РФ.
Сначала глава кабмина ознакомится с ходом реконструкции международного аэропорта Толмачёво имени А.И.Покрышкина, которая началась в 2019 году.
Кроме того, глава правительства встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. После этого он посетит специализированный учебно-научный центр НГУ, где побеседует с молодыми учёными и преподавателями вуза.
— В мероприятиях поездки также примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр транспорта Роман Старовойт, — говорится на сайте правительства РФ.
Напомним, глава правительства совершает поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири. Он уже посетил Магадан и Хабаровск.
Ранее редакция сообщала, что ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника.
Фото с сайта правительства РФ, автор- пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru