Курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском

В Новосибирской области суд вынес приговор 19-летнему жителю Тогучинского района, обвиняемому в мошенничестве.

По данным следствия, парень работал в связке с аферистами, которые, представляясь по телефону полицейскими, выуживали деньги у людей.

Одной из жертв телефонных мошенников стал 82-летний мужчина. Преступники позвонили ему и сообщили, что его дочь попала в ДТП и ей срочно требуются деньги. Находясь под воздействием мошенников, пенсионер передал 100 тысяч рублей подсудимому, выступавшему в роли курьера.

Курьера задержали по горячим следам после попытки провернуть аналогичную аферу с другой жительницей Тогучина. Однако на сей раз мошенники потерпели фиаско — поняв, что ее пытаются «развести на деньги», женщина сообщила в полицию.

— Подсудимого признали виновным в мошенничестве и в покушении на мошенничество. В суде он вину признал частично. Суд назначил обвиняемому 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Исковые требования, заявленные потерпевшим, удовлетворены в полном объеме, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что двум жительницам Новосибирской области, ставшим жертвами телефонных мошенников вернут более 1,8 миллиона рублей. Деньги взыщут с дропперов, на чьи карты потерпевшие переводили средства.