Ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника

В НГУ строят единую модель естественной экосистемы леса.

В ней планируют отразить показатели почвенного дыхания, запаса фитомассы, фотосинтезирующей активности доминантных видов растений, а также освещенность ярусов леса.

— Объектом изучения стал Пироговский лес, в котором впервые были проведены экспериментальные исследования, — говорится в сообщении НГУ.

Основная задача, которую решают сотрудники центра, — измерение и мониторинг потоков парниковых газов.

Уже сейчас подготовлена основа для построения модели на основе данных, полученных с БПЛА с применением лазерного сканирования. После обработки данных для каждого дерева на территории исследования удалось определить различные параметры, например, координаты и высоту.

— Всего на экспериментальном участке Пироговского леса 18 557 деревьев , — отметили в сообщении.

Лес был выбран не случайно, а из-за своей уникальности. В пределах Новосибирской агломерации это самый большой массив естественных и относительно нетронутых приобских сосновых боров.

После того как снег полностью растает, исследователи проведут наземную верификацию участка, обследованного с помощью беспилотного летательного аппарата, чтобы оценить точность и полноту полученных им данных.

— Математическая модель работы лесной экосистемы поможет понять, насколько эффективен конкретный лесной массив, в каких объемах он нейтрализует выбросы предприятий и автомобильного транспорта в атмосферу. Кроме того, мы сможем проводить различные эксперименты. Провести подобные исследования в природе довольно трудно, и результат не всегда гарантирован, — отметил Николай Лащинский, главный научный сотрудник Климатического центра НГУ.

Ранее редакция сообщала о том, что в НГУ запатентовали новую технологию маммопластики.