Михайловская набережная покроется 30 тоннами снега 4 августа

Департамент молодежной политики Новосибирской области приглашает горожан на масштабное мероприятие «Уличная классика», которое состоится 4 августа на Михайловской набережной.

― Это будет праздник зимнего и летнего экстрима. Мероприятие уникального формата, которое проходит в Новосибирске каждый год. Здесь выступят спортсмены, танцоры, велосипедисты. Финальной точкой станет выступление сноубордистов на настоящем снегу. Около 30 тонн уже замораживают и готовятся привезти на набережную, ― рассказал Infopro54 руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук.

Праздник планируется с грандиозным размахом. Организаторы ожидают, что участие в нем примут около 10 тысяч человек.