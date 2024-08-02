Михайловская набережная покроется 30 тоннами снега 4 августа

Департамент молодежной политики Новосибирской области приглашает горожан на масштабное мероприятие «Уличная классика», которое состоится 4 августа на Михайловской набережной.
― Это будет праздник зимнего и летнего экстрима. Мероприятие уникального формата, которое проходит в Новосибирске каждый год. Здесь выступят спортсмены, танцоры, велосипедисты. Финальной точкой станет выступление сноубордистов на настоящем снегу. Около 30 тонн уже замораживают и готовятся привезти на набережную, ― рассказал Infopro54 руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук.
Праздник планируется с грандиозным размахом. Организаторы ожидают, что участие в нем примут около 10 тысяч человек.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Федерация Экстремального Спорта НСО».
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