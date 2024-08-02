Три человека умерли после укусов клеща в Новосибирской области

В Новосибирской области этим летом три человека умерли от клещевых инфекций. Один из них стал жертвой клещевого энцефалита. Еще двое умерли скончались из-за клещевого риккетсиоза. Как заявляют врачи, случаев заболевания риккетсиозм не было в регионе уже много лет.

Риккетсиоз можно заболеть после укуса клеща, но он не является опасным. Как поясняют медики, риккетсии — это бактерии, и ключевую роль в лечении клещевого энцефалита играют антибиотики. В абсолютном большинстве случаев заболевшие успешно, без последствий, выздоравливают.

Два летальных случая в Новосибирской области заставляют пересмотреть оценки рисков, говорят врачи.

— Летальные исходы при клещевом риккетсиозе бывают, но это единичные случаи в целом по стране. В Новосибирской области за последние 30 лет люди от этого заболевания не умирали. Умерли пожилые мужчина и женщина из разных районов, друг с другом они никак не связаны. Течение заболевания у обоих было одинаково: острое начало, высокая температура, появление сыпи, постепенное ухудшение состояние, развитие микротромбозов мелких и крупных сосудов. К нам в больницу они поступили уже в очень тяжелом состоянии, с начавшимся сепсисом, — рассказала BFM-Новосибирск главврач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова.

Врачи сейчас анализируют произошедшее. Они не исключают, что повлиять на развитие болезни мог ранее перенесенный сибиряками ковид.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала лета почти пять тысяч человек в Новосибирской области обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.