За псевдоисцеление от рака новосибирскую клинику предупредил УФАС

Новосибирское УФАС вынесло предупреждение одной из частной клиник в городе из-за некорректной рекламы. Клиницист-Клиника «Претор» заявила, что способна избавить от онкологического заболевания.

«Одна из ведущих клиник города нашла способы вылечить рак. Борются с самыми разными опухолями», — гласила реклама.

В УФАС обратился житель Новосибирска и пожаловался, что данная реклама вводит потребителей в заблуждение. Она утверждает, что рак излечим.

Однако клиника пояснила, что слово «лечение» означало лишь постановку пациента на диспансерный учет с последующим снятием при наличии ремиссии. При этом, обещая вылечить рак, клиника не обещала вылечить онкологическое заболевание.

— УФАС не согласилось с доводами. Голосованием Экспертного совета было признано, что данная реклама способна ввести потребителей в заблуждение, — говорится в сообщении Управления.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ФАС признала рекламу сети суши «Ёбидоёби» ненадлежащей. За нарушения компании грозит штраф до 500 тысяч рублей.