Миздрав Новосибирской области объяснил причины снижения детской смертности

В рамках форум-выставки «Здравоохранение Сибири-2023» эксперты обсудили увеличение ожидаемой продолжительной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Врио министра здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что в области наблюдается снижение детской и младенческой смертности. Так, детская за 9 месяцев 2023 года снизилась с 55,1 до 44,1 случаев на 100 тысяч малышей, среди младенцев — с 4,9 до 4,3 на тысячу детей.

По словам Хальзова этому способствовала реализация проекта «Здравоохранение».

— В регионе построили более 150 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник. До конца 2023 года планируют ввести в эксплуатацию около 50 объектов, — отметил Хальзов.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями снизилась с 26,2%в 2019 до 21,1% в 2022 году, за 8 месяцев 2023 году показатель снизился до беспрецедентных 17,5%.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях выросла с 55,9% в 2019 году до 63,9% за 9 месяцев 2023 года. Увеличился удельный вес онкологических больных, состоящих на учете 5 лет и более, с 56,0% в 2019 году до 61,3% за 9 месяцев 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что министр здравоохранения России Мурашко выступит на форуме в Новосибирске.