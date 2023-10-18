Досрочное погашение ипотеки может привести к многотысячным переплатам

По словам эксперта «Моифинансы.ру» Ольги Дайнеко, одна из основных проблем – это то, что при внесении суммы на досрочное погашение, клиент забывает про текущий платеж. В итоге банк списывает только его, а остальная сумма продолжает висеть на кредитном счете. Причем, если забыть про текущий платеж на следующий месяц, и на счете не будет хватать денег для его погашения, образуется просрочка, после чего будут применены штрафные санкции, уточнила специалист в беседе с агентством «Прайм».

Еще одна ошибка — это когда клиенты забывают заранее уведомить банк о досрочном погашении. В таких случаях эксперт рекомендует делать это в дату очередного платежа, так как в ряде случаев ипотечный договор может содержать условия о преимущественном погашении процентов.

Так, при досрочном частичном погашении через 15 дней после очередного платежа к сумме так называемой досрочки нужно добавить проценты за 15 дней пользования остатком долга. В противном случае платеж не пройдет как досрочный, а деньги останутся на счете до даты следующей выплаты, причем проценты не будут пересчитаны.

Ольга Дайнеко подчеркнула, что проблем можно избежать, если заранее запросить у банка точную сумму для досрочного погашения ипотеки. Перед этим необходимо уточнить условия кредитного договора (срок уведомления кредитора, дату списания средств, начисление и перерасчет процентов) и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа.

Если платеж не зачли по вине банка, он должен исправить ошибку и зачислить деньги с пересчетом процентов, добавила Дайнеко.

Кроме того, при погашении ипотеки раньше срока нужно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить срок кредита или сумму ежемесячного платежа, утверждает эксперт в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. По его словам, уменьшать срок кредита всегда выгодно.

Ранее редакция публиковала три способа накопить на первоначальный взнос по ипотеке.