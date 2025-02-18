Младенцу с синдромом короткой кишки требуется дорогостоящее внутривенное питание

Уже на второй день жизни Саша Суриков оказался в операционной из-за кишечной непроходимости: у него обнаружили заворот тонкой кишки с признаками некроза. После операции из почти трех метров от тонкого кишечника осталось всего три сантиметра.
— Сына перевели на питание через катетер. Он боролся за жизнь, пришлось перенести еще несколько операций, — рассказывает папа Саши Роман Суриков.
Когда состояние стабилизировалось мальчика с мамой отправили в московскую клинику. Там в январе провели еще одну операцию: соединили остаток тонкой кишки с толстой, вывели гастростому.
— У Саши на второй день жизни диагностирована кишечная непроходимость, выявлен заворот и отмирание тонкой кишки на большом протяжении. Мальчик перенес несколько операций, большую часть тонкого кишечника пришлось удалить. Из-за этого питательные вещества и витамины он получает парентерально (внутривенно). У Саши хорошие перспективы для перехода со временем на обычную еду, но пока ему жизненно необходимо внутривенное питание. Малыш сможет продолжать лечение дома при наличии специальных растворов и расходных материалов для их введения, — говорит Юлия Аверьянова, хирург Российской детской клинической больницы (Москва).
По данным Русфонда, стоимость внутривенного питания и расходных материалов для его введения на полгода составляет 1 764 902 рубля. Семья Саши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Сами мы оплату осилить не можем. Пожалуйста, помогите купить внутривенное питание и расходники для его введения! — просит Роман.
Помочь Саше можно по ссылке.
Фото из архива семьи
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru