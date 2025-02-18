Двое опоздавших на посадку пассажиров попытались догнать самолёт в Новосибирске

Утром 17 февраля в аэропорту Толмачёво в Новосибирске произошёл необычный случай. Двое пассажиров рейса S7-5215, который должен был отправиться в Братск, опоздали на посадку. Они решили во что бы то ни стало догнать свой самолёт.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаторщина», двое жителей Братска, 37-летний Андраник Т. и его 42-летний родственник Спартак Т., сначала активировали пожарную сигнализацию, а затем выбили дверь на магнитной блокировке, которая вела к 16-му гейту. Выбежав на перрон, они попытались догнать самолёт Embraer 170, который уже готовился к рулению на взлетно-посадочную полосу.

Их попытка оказалась тщетной. На перроне их задержали сотрудники транспортной полиции. Вместо того чтобы улететь в Братск, они получили административные протоколы. Сейчас идёт подсчет ущерба, который был причинён их действиями аэропорту Толмачёво.

Ранее редакция сообщала о том, что самолёт S7 Новосибирск – Сочи экстренно развернули в момент взлета. Пассажирам пообещали предоставить бесплатные напитки.