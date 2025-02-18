На взятки от нелегалов экс-полицейская отремонтировала кабинет в Новосибирске

В Дзержинском районном суде состоялось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-полицейской, экс-начальницы миграционного отдела полиции Александры П., а также Эдгара С. и Андрея Г. Как говорится на сайте суда, следствие установило, что обвиняемые вступили в преступный сговор с целью организации незаконного въезда иностранцев в Россию. Группа действовала в период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года.

По версии следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Александра П. получала от Эдгара С. материальную помощь, не предполагавшую никакой компенсации. Экс-сотрудница полиции использовала средства для покупки стройматериалов и ремонта своего рабочего кабинета. Кроме того, на эти деньги были отремонтированы и общие помещения в отделе по вопросам миграции.

В суде Андрей Г. и Эдгар С. частично признали свою вину. Подсудимые сообщили, что не вступали в сговор, чтобы совершить преступление организованной группой. Бывшая сотрудница правоохранительных органов заявила, что не была осведомлена о незаконной деятельности и не получала от них никаких денег или услуг. Она полностью отрицает свою вину.

Несмотря на это, суд признал бывшую начальницу миграционного отдела полиции виновной в организации незаконного въезда иностранцев. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В результате женщина получила условный срок.

— Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов Российской Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий, на срок 3 года, со штрафом 100 000 рублей, с лишением специального звания «майор полиции, — сообщили в Дзержинском районном суде.

Андрей Г. и Эдгар С. получили условные сроки. Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что шесть нелегальных мигрантов попали под амнистию по указу Путина в Новосибирске. Иностранцам, добровольно обратившимся в полицию и соблюдающим сроки пребывания, не грозит высылка или запрет на повторный въезд.