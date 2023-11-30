Младенцу сломали ключицу в роддоме Новосибирска

Рождение третьего ребенка стало для 27-летней сибирячки Ирины* настоящим испытанием. Женщина утверждает, что ее новорожденной дочке врачи сломали ключицу во время неудачных манипуляций.

― Одна из врачей начала давить на живот, а другая — руками доставать плечики ребенка. Весь этот процесс сопровождался претензиями, что я угроблю ребенка, что он будет инвалидом. Еще пристыдили меня, что слишком сильно кричу. После рождения ребенок заплакал не сразу. И когда я спросила, почему моя дочка не дышит, мне ответили: «У тебя надо спросить. Посмотри, что с ребенком сделала», ― рассказала КП-Новосибирск роженица.

Когда малышка появилась на свет, врачам пришлось сразу же спасать ее маму. Женщине сделали экстренную операцию. После случившегося Ирина едва пришла в себя, но сразу же стала уточнять, что с ребенком.

― Подтвердился перелом ключицы. Врачи заявили, что ничего страшного в этом нет, все быстро заживает, ― говорит жительница Новосибирска.

Сейчас молодая мама намерена писать жалобу в Минздрав и требовать разобраться в ситуации.

* Имя героини изменено.