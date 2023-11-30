Рок-группа «Алиса» отменила свой концерт в Новосибирске

Неожиданно рок-группа «Алиса» отменила концерт в Новосибирске за несколько часов до выступления. Мероприятие было назначено на вечер 30 ноября в «Локомотив-Арене». Об этом сообщается в официальном паблике группы.

Причиной стала болезнь лидера «Алисы» Константина Кинчева.

— Предыдущий концерт в Барнауле вытащил силой воли, на текущий момент воля есть, но сил нет. Так что, с сожалением сообщаем ― сегодняшний концерт в Новосибирске переносится на 10 февраля 2024, — говорится в тексте сообщения.

В посте отмечается, что группа останется в Новосибирске для лечения. Также пояснили, что приобретенные билеты действуют на новую дату.

Ранее редакция писала о том, что на концерт комика Алексея Щербакова в Новосибирске раскупили все билеты.