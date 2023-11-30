Более 40 единиц нового оборудования привезут в новосибирские больницы

46 единиц нового оборудования появится в больницах Новосибирска в этом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В учреждения поступят 4 аппарата МРТ, 3 ангиографа, 18 рентген-аппаратов, 7 КТ, 11 маммографов, а также 3 флюорографа.

Сообщается, что новое современное оборудование укрепит материально-техническую базу 25 медицинским организациям.

Напомним, что Новосибирская область получит из федерального бюджета 188 млн рублей на обеспечения портативными системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы для детей. Получение денег разделено на два этапа. Первый будет в этом году ― более 23 миллионов рублей, а второй в следующем ― более 94 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что оборудование для строящихся поликлиник Новосибирска зависло на таможне.