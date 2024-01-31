Более 60 жителей Новосибирска не выпустили заграницу из-за ошибок в паспорте

В последних числах января 2024 года из новосибирского аэропорта «Толмачево» не смогли вылететь заграницу более 60 человек. Их загранпаспорта пограничники признали непригодными и изъяли на месте.

Один из таких случаев произошел с Александром, который не смог вылететь из страны из-за ошибки в паспорте — мужчину развернули прямо в аэропорту. Его семья была вынуждена отправиться в Таиланд в одиночестве.

— Согласно Постановлению правительства РФ от 9 декабря 2023 года, на подразделения погранконтроля возложены функции по изъятию заграничных паспортов при выявлении в них недостоверных сведений, или признаков непригодности, — пояснили Infopro54 в пресс-службе Управления.

Среди признаков непригодности паспорта в ведомстве назвали: нарушение элементов защиты бланка, размытие страниц, разрушение голограммы, замена сшивной нити и ряд других критериев.

Ранее редакция сообщала о том, что с 11 декабря вступили в силу новые правила выезда и въезда на территорию России.