Более 60 жителей Новосибирска не выпустили заграницу из-за ошибок в паспорте

В последних числах января 2024 года из новосибирского аэропорта «Толмачево» не смогли вылететь заграницу более 60 человек. Их загранпаспорта пограничники признали непригодными и изъяли на месте.
Один из таких случаев произошел с Александром, который не смог вылететь из страны из-за ошибки в паспорте — мужчину развернули прямо в аэропорту. Его семья была вынуждена отправиться в Таиланд в одиночестве.
— Согласно Постановлению правительства РФ от 9 декабря 2023 года, на подразделения погранконтроля возложены функции по изъятию заграничных паспортов при выявлении в них недостоверных сведений, или признаков непригодности, — пояснили Infopro54 в пресс-службе Управления.
Среди признаков непригодности паспорта в ведомстве назвали: нарушение элементов защиты бланка, размытие страниц, разрушение голограммы, замена сшивной нити и ряд других критериев.
Ранее редакция сообщала о том, что с 11 декабря вступили в силу новые правила выезда и въезда на территорию России.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области
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