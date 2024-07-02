«Мне ничего не будет»: хозяин хаски, покусавшей ребенка в Новосибирске, представился полицейским

В Новосибирске собака набросилась и покусала малолетнего ребенка, ехавшего на самокате. Инцидент произошел на одной из детских площадок в Новосибирске 24 июня и попал на видео.

Как сообщили очевидцы, пса породы «сибирский хаски» владельцы выгуливали без намордника на запрещенной для этого территории. Однако самоуверенные собаководы проигнорировали соответствующие знаки.

На кадрах видео с домофона видно, как мальчик выезжает из подъезда на самокате к детской площадке. Собака нападает неожиданно, из-за кустов, кусает его и волочет несколько метров на своем поводке. От боли и испуга мальчик истошно кричит, но остановить агрессивное животное никто из его хозяев даже не попытался.

— Ребёнок очень сильно пострадал, его незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь, так же малышу назначили долгое лечение (до сентября месяца), — рассказала Алена Абрамова, автор поста в группе «АСТ-54».

По словам женщины, при встрече с мамой пострадавшего мальчика владелец собаки Артур заявил, что та ничего не сможет доказать, так как он является действующим сотрудником полиции.

— В диалоге с ним тётя малыша сказала, что ребёнку требуется долгосрочное лечение, на что получили ответ, который ошарашил родственников: «Ваш ребёнок ходит и прыгает, а моя собака напугана». С его слов, собаке необходима реабилитация, так как она напугана и теперь боится детей на самокатах, что родители ребёнка обязаны возместить ему затраты на кинолога, — добавила Алена.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хаски напала на 8-летнюю девочку.