Мэрия может расторгнуть договор с подрядчиком, ремонтирующим Димитровский мост Новосибирска

При проверке работы подрядчика на Димитровском мосту Новосибирска мэрия снова столкнулась с проблемой — низкими темами работ.

— Подрядчик не обеспечивает численный состав рабочих, необходимый для покрытия всего фронта работ, — сообщил начальник департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев. — В пятницу мы проводили совещание с подрядчиком и субподрядчиками. Все друг друга услышали. Мы озвучили намерение о жесткой позиции муниципалитета. В этот же день подрядчику было направлено предостережение.

Кодалаев подчеркнул, что до конца недели подрядчик должен предоставить в мэрию актуализированный график ремонтных работ на объекте.

— Если он нас не устраивает или нарушает ранее принятые обязательства, то до конца недели будет принято решение, — заявил он.

Напомним, подрядчиком на Димитровском мосту является ООО «СК Дороги Сибири». Ранее отмечалось, что компания будет выполнять работы на объекте круглосуточно . Ремонт моста по контракту запланирован на два года

Как выяснилось, не нормализовалась ситуация и с ремонтом Октябрьского моста. Иосиф Кодалаев напомнил, что мэрия находится в стадии расторжения договора с подрядной организацией. Речь идет о компании ООО «СпецТрансСтрой».

— Завтра очередное заседание по принятию решения о расторжении договора. Пока подрядчик работу на мосту обеспечивает, но не в том темпе, как можно. Подготовлено решение об одностороннем отказе от договора, но до конца недели мы взяли паузу для наблюдения за ситуацией, — пояснил чиновник. — Если до пятницы подрядчик восстановит платежеспособность, как обещает, то он продолжит работать, если нет, то мы выходим на расторжение контракта.

Напомним, в июне стало известно, что дорожники расторгли контракт за 340 млн рублей с компанией «СпецТрансСтрой». В 2024 году она не вышла на дорогу, которую должна была ремонтировать по контракту.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск стало приезжать меньше мигрантов.