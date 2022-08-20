Проблему неприятных запахов в районе аэропорта Толмачево обещают решить в 2024 году

К 2024 году должен завершиться комплекс работ по реконструкции и санации площадки свинокомплекса АО «Кудряшовский», расположенной в поселке Криводановка Новосибирского района. В результате работ в значительной части будет решена проблема неприятных запахов, особенно ощущаемых в районе аэропорта Толмачево. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.
Одновременно, по информации министерства, предприятие продолжит наращивать объемы производства. В текущем году предстоит выход на полную проектную мощность третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», что увеличит годовой объем производства продукции на предприятии на 10 тысяч тонн.
— За счет реализации инвестпроектов по строительству второй и третьей очереди в Колыванском районе поголовье у нас сейчас на максимуме — 425 тысяч голов свиней, — сообщает глава минсельхоза. — Этим предприятием производятся 93% всего объема мяса, произведенного в Новосибирской области (И 93% от произведенной свинины. — Ред.).
Напомним, ситуация с источником образования запахов на которые жалуются пассажиры аэропорта Толмачево достаточно спорная. Ранее редакция рассказывала о научно-исследовательском проекте по выявлению, количественной оценке и определению радиуса распространения запахов, который реализует новосибирская компания CityAir. Пилотным проектом для отработки методики компания выбрала свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирске.
— Исследование еще не завершено. Сейчас идет третий этап, в рамках которого проводится анализ влияния изменений температуры, влажности и т.д. на распространение веществ (аммиака и сероводорода), — пояснили редакции в компании CityAir. — После завершения этого этапа мы подготовим научное заключение с экспертизой третьей стороны, которая подтвердит полученные выводы.
При этом собеседник редакции подчеркнул, что за весь период наблюдений — с ноября 2021-го по август 2022-го — вне зависимости от внешних факторов концентрации измеряемых веществ на расстоянии свыше 4 км от свинокомплекса «Кудряшовский» снижались до фоновых значений.
Отметим, что аэропорт находится в 8 км от «Кудряшовского».
— Ремонт на первой очереди связан с износом основных производственных фондов —площадка была введена в строй в 1976 году, — отметили в пресс-службе «Сибагро». —Исходя из результатов исследования компании CityAir, источник запаха в аэропорту ещё предстоит определить.
Ранее редакция сообщала, на какие еще источники неприятных запахов жалуются новосибирцы.
Фото с сайта аэропорта Толмачево, автор фото — Андрей Нейман
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