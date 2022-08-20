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Проблему неприятных запахов в районе аэропорта Толмачево обещают решить в 2024 году

  • 20/08/2022, 10:49
Автор:
неприятный запах
Об этом заявил глава регионального Минсельхоза.

К 2024 году должен завершиться комплекс работ по реконструкции и санации площадки свинокомплекса АО «Кудряшовский», расположенной в поселке Криводановка Новосибирского района. В результате работ в значительной части будет решена проблема неприятных запахов, особенно ощущаемых в районе аэропорта Толмачево. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко.

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Гости иногда жалуются на запах в районе аэропорта, говорит министр. Естественно, это требует пересмотра технологии содержания животных на первой площадке в Криводановке. К этому проекту с 2023 года мы будем приступать. Для этого там нужно полностью убрать поголовье, провести реконструкцию вентиляции, технологии содержания животных, технологии навозоудаления. Тогда, думаю, от этой проблемы, может не полностью мы уйдем, но существенно этот негатив снизим. Работы будут завершены к 2024 году, и уже после санации с апреля-мая 2024 года начнется заселение животных.

Одновременно, по информации министерства, предприятие продолжит наращивать объемы производства. В текущем году предстоит выход на полную проектную мощность третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», что увеличит годовой объем производства продукции на предприятии на 10 тысяч тонн.

За счет реализации инвестпроектов по строительству второй и третьей очереди в Колыванском районе поголовье у нас сейчас на максимуме 425 тысяч голов свиней, сообщает глава минсельхоза. Этим предприятием производятся 93% всего объема мяса, произведенного в Новосибирской области (И 93% от произведенной свинины. —  Ред.).

Напомним, ситуация с источником образования запахов на которые жалуются пассажиры аэропорта Толмачево достаточно спорная. Ранее редакция рассказывала о научно-исследовательском проекте по выявлению, количественной оценке и определению радиуса распространения запахов, который реализует новосибирская компания CityAir. Пилотным проектом для отработки методики компания выбрала свинокомплекс «Сибагро» в Новосибирске.

— Исследование еще не завершено. Сейчас идет третий этап, в рамках которого проводится анализ влияния изменений температуры, влажности и т.д. на распространение веществ (аммиака и сероводорода), — пояснили редакции в компании CityAir. — После завершения этого этапа мы подготовим научное заключение с экспертизой третьей стороны, которая подтвердит полученные выводы.

При этом собеседник редакции подчеркнул, что за весь период наблюдений — с ноября 2021-го по август 2022-го — вне зависимости от внешних факторов концентрации измеряемых веществ на расстоянии свыше 4 км от свинокомплекса «Кудряшовский» снижались до фоновых значений.

Отметим, что аэропорт находится в 8 км от «Кудряшовского».

— Ремонт на первой очереди связан с износом основных производственных фондов —площадка была введена в строй в 1976 году, — отметили в пресс-службе «Сибагро». —Исходя из  результатов исследования компании CityAir, источник запаха в аэропорту ещё предстоит определить.

 

Ранее редакция сообщала, на какие еще источники неприятных запахов жалуются новосибирцы.

 

Фото с сайта аэропорта Толмачево, автор фото — Андрей Нейман

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : экология неприятный запах инвестиции


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