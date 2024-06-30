Многодетная семья в Новосибирске уже год ждет переселения из аварийного жилья

Восьмиквартирный дом на улице Стрелочной 8 «А» в Первомайском районе Новосибирска был признан аварийным еще в 2021 году. Жильцам пообещали расселение, но до сих пор семьи вынуждены жить в адских условиях.

― Всё течёт, бежит и падают кирпичи, также нет центрального отопления. Не работает слив, который был установлен за свой счёт без помощи администрации города и района, ― рассказала Infopro54 мама троих детей Анжелика Афанасьева.

Женщина говорит, что квартира в злополучном бараке принадлежит ее матери. Также в ней проживает дочь со своей семьей и ребенком-инвалидом. Мальчик обучается в спецшколе в Первомайском районе, поэтому уезжать в другой район Новосибирска нет смысла. Власти не спешат решать проблему. Кроме того, появились какие-то странности с очередью на новую квартиру.

― Манёвренный фонд пропускает вперёд людей не по очереди, мы подали документы в 2023 году и были 12. Потом нам сказали, что мы 14! По итогу те, кто был 17, в данном списке уже переехали в манёвренное жильё, а мы с детьми так и стоим 10 и, как сказала сотрудница по телефону, ещё год будем ждать, ― возмущается сибирячка.

Анжелика опубликовала свою историю в социальной сети в паблике «АСТ54» и рассчитывает, что чиновники обратят внимание на ситуацию после публичной огласки.