Сотни жителей остались без холодной воды в Академгородке

Праздничное настроение в День города испортила авария, которая оставили сотни домов в Академгородке без воды.
ЧП произошло вечером 29 июня. В настоящее время специалисты занимаются поиском повреждения. Пока ремонтники будут устранять проблему, к домам жителей обещают подвозить холодную воду. С утра ее уже доставили в Центр им. Мешалкина и военный институт.
График работы водовозов опубликован на официальном сайте Управления энергетики и водоснабжения. Компания приносит потребителям извинения за возникшие неудобства.
Источник фото: официальный сайт ФГУП «УЭВ».
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