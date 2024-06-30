Сотни жителей остались без холодной воды в Академгородке

Праздничное настроение в День города испортила авария, которая оставили сотни домов в Академгородке без воды.

ЧП произошло вечером 29 июня. В настоящее время специалисты занимаются поиском повреждения. Пока ремонтники будут устранять проблему, к домам жителей обещают подвозить холодную воду. С утра ее уже доставили в Центр им. Мешалкина и военный институт.

График работы водовозов опубликован на официальном сайте Управления энергетики и водоснабжения. Компания приносит потребителям извинения за возникшие неудобства.