В МУП «САХ» опровергли слухи о новом пожаре на Левобережном полигоне

В социальных сетях появилось сообщение, что жители Новосибирска задыхаются от гари с Левобережного полигона. Якобы на проблемной свалке тлеют отходы из-за аномальной жары.

В МУП «САХ» пояснили, что данная информация не соответствует действительности.

― Ни возгорания, ни тления отходов на полигоне нет. С учетом погодных условий принимаются повышенные меры противопожарной безопасности. На месте работают поливомоечная машина и бульдозеры, продолжается завоз грунта. На полигоне круглосуточно дежурят люди, которые совершают обходы объекта размещения отходов, ― рассказали в МУП «САХ».

Ранее редакция рассказывала, что после крупного пожара на полигоне в городе пролился пластиковый дождь. Эксперты назвали это явление опасным для здоровья людей.