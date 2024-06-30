В МУП «САХ» опровергли слухи о новом пожаре на Левобережном полигоне

В социальных сетях появилось сообщение, что жители Новосибирска задыхаются от гари с Левобережного полигона. Якобы на проблемной свалке тлеют отходы из-за аномальной жары.
В МУП «САХ» пояснили, что данная информация не соответствует действительности.
― Ни возгорания, ни тления отходов на полигоне нет. С учетом погодных условий принимаются повышенные меры противопожарной безопасности. На месте работают поливомоечная машина и бульдозеры, продолжается завоз грунта. На полигоне круглосуточно дежурят люди, которые совершают обходы объекта размещения отходов, ― рассказали в МУП «САХ».
Ранее редакция рассказывала, что после крупного пожара на полигоне в городе пролился пластиковый дождь. Эксперты назвали это явление опасным для здоровья людей.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области.
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