Многодетную мать, избившую в лифте женщину, оштрафовали на 10 тысяч рублей

Осенью минувшего года многодетная мать Татьяна Коновалова в лифте жестоко избила старшую по дому Наталью, которая сделала ей замечание.

Ленинский районный суд Новосибирска предъявил обвинение по ч.1 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Фигурантку дела не лишили свободы, но наказали рублем. Коновалова должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

При этом иск пострадавшей Натальи Артамоновой суд удовлетворил частично. Осужденная выплатит ей 30 тысяч за моральный ущерб и компенсирует затраты на лечение и замену молнии на пуховике на общую сумму 2854 рубля.

В беседе с КП-Новосибирск Наталья поделилась, что многодетная мать просила суд не наказывать ее со всей строгостью, так как она пребывала в состоянии аффекта, поэтому даже не может вспомнить, сколько ударов нанесла.