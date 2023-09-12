Рекламодателям

Многодетную мать, избившую в лифте женщину, оштрафовали на 10 тысяч рублей

  • 12/09/2023, 17:45
Автор:
Многодетную мать, избившую в лифте женщину, оштрафовали на 10 тысяч рублей
Татьяне Коноваловой суд предъявил обвинение по ч.1 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Осенью минувшего года многодетная мать Татьяна Коновалова в лифте жестоко избила старшую по дому Наталью, которая сделала ей замечание.

Ленинский районный суд Новосибирска предъявил обвинение по ч.1 ст.115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Фигурантку дела не лишили свободы, но наказали рублем. Коновалова должна будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

При этом иск пострадавшей Натальи Артамоновой суд удовлетворил частично. Осужденная выплатит ей 30 тысяч за моральный ущерб и компенсирует затраты на лечение и замену молнии на пуховике на общую сумму 2854 рубля.

В беседе с КП-Новосибирск Наталья поделилась, что многодетная мать просила суд не наказывать ее со всей строгостью, так как она пребывала в состоянии аффекта, поэтому даже не может вспомнить, сколько ударов нанесла.

— Она заявила, что нанесла не больше четырех ударов. Хотя на видео прекрасно видно, что их минимум 30, — добавила Наталья.

Фото: freepik.com — jcomp 

603

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : штраф суд право и порядок


Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе

Торговый центр полностью обновляет пул арендаторов и меняет концепцию.
Читать далее >>

Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»

Все живы — это главное, сказал заслуженный летчик-испытатель РФ.
Читать далее >>

Стасу Макееву требуется восстановительное лечение после тяжелого ДТП

Необходимо собрать — 1 094 478 рублей.
Читать далее >>

В горсовет Бердска на довыборах прошли справедливоросс и единоросс

Борьба за мандаты была конкурентной.
Читать далее >>

Аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск

В Новосибирске — Октябрьский район.
Читать далее >>

На муниципальных выборах в Новосибирской области 37 мандатов у Единой России

Всего на выборах замещалось 47 депутатских мандатов.
Читать далее >>

В Новосибирске может появиться второй Горводоканал

Предполагается, что эта компания будет единым оператором ливневой канализации.
Читать далее >>

Роман Яковлев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Избирательные участки закроются менее, чем через 5 часов.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора

Анатолий Локоть пришел на избирательный участок в последний день голосования.
Читать далее >>

На выборах проголосовали более 500 тыс новосибирцев

Избирательные участки открыты до 20.00.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Вероника Рукавишников, директор ивент-агентства «ВМЕСТЕ! Event group»

Вероника Рукавишникова: На рынке растет доля мегаивентов

Если раньше заказчики продвигали свой бренд или продукцию, то сейчас этот формат наиболее интересен для проведения деловых мероприятий.
Все материалы
Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На левом берегу Новосибирска на неделю закрывают маршруты трамваев №10 и №16
12/09/23 17:55
Транспорт
Новосибирская область профинансирует укрепление берегов Красного Яра
12/09/23 17:48
Власть Общество
Многодетную мать, избившую в лифте женщину, оштрафовали на 10 тысяч рублей
12/09/23 17:45
Право&Порядок
УФАС проверит цены на топливо в Новосибирской области
12/09/23 17:40
Право&Порядок Транспорт
В Новосибирской области подорожали окорочка и апельсины
12/09/23 17:08
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Бастрыкин взял на контроль факт травмирования девочки в веревочном парке в Новосибирске
12/09/23 16:22
Право&Порядок
Мэр Бердска получил почетную грамоту президента России
12/09/23 16:21
Политика
Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе
12/09/23 16:05
Бизнес Город
Хроники спасения рейса «Сочи-Омск», который сел в поле под Новосибирском (видео)
12/09/23 15:57
Происшествия
В Новосибирске автобус №55 меняет маршрут и название
12/09/23 15:21
Город Транспорт
Новосибирск готов к старту нового отопительного сезона
12/09/23 14:58
Энергетика&ЖКХ
«Дебилы написали невыполнимое!» — новосибирские аграрии об утилизации навоза
12/09/23 14:43
Агропром Власть
Работы по защите Колывани от подтоплений выполнит КузбассИнвестСтрой
12/09/23 14:30
Бизнес
Мужчина ночью устроил стрельбу из автомата в центре Новосибирска
12/09/23 13:56
Происшествия
Наследство 16 новосибирцев на сумму 1,2 миллиона рублей передано в федеральный бюджет
12/09/23 13:43
Право&Порядок
Новый учебник по истории представлен на открытом уроке в Новосибирской области
12/09/23 13:39
Власть Общество
Рынку МФО закручивают гайки перед сезоном новогодних покупок
12/09/23 13:31
Рынки
Пассажирам рейса «Сочи - Омск» выплатят по 100 тыс рублей и отправят в Омск на автобусах
12/09/23 13:05
Происшествия
Заведено уголовное дело в связи с аварийной посадкой авиарейса «Сочи-Омск»
12/09/23 13:02
Происшествия
Популярное
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным
12/09/23 10:26
На Кубани выявили вирус африканской чумы
11/09/23 17:46
Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен
11/09/23 14:06
Эксперты прогнозируют снижение цен на красную икру
11/09/23 10:08
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
8/09/23 10:46
Новости компаний
ВТБ выдал более 45 млрд рублей по Дальневосточной ипотеке
12/09/23 14:43
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру
12/09/23 11:36
Сбербанк нарастил средства физлиц в августе
11/09/23 17:26
ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в 6 раз
11/09/23 14:15
Рванём вперёд: новосибирский производитель игрушечных машин увеличит эффективность
8/09/23 16:42
Дан старт объединению брокеров ВТБ и Открытие
8/09/23 14:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска