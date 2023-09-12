Новосибирская область профинансирует укрепление берегов Красного Яра

Тему берегоукрепления села Красный Яр только депутаты регионального парламента Новосибирской области рассматривают более 10 лет, и до сих пор ее решение не сдвинулось с мертвой точки. Разработанный проект стоимостью более 240 млн рублей прошел экспертизу, но не может войти в федеральную программу, а берега продолжают обрушаться. Местные власти предложили аварийное решение проблемы, которое позволит жителям села дождаться федерального финансирования масштабной программы.

Глава Ордынского района Олег Орел отметил, что в ближайшее время в критическую зону попадут еще около 30 участков.

— Если за год-два мы решим проблемы первых двух участков, то на очереди будут еще 30. За основу предложено взять тот проект берегоукрепления, который уже прошел госэкспертизу. Локально, секторами, точечно начинать его реализовывать, — добавил Орлов.

Он напомнил, что из-за обрушения берегов под водой уже оказались участки, которые ранее были включены в проект по берегоукреплению. Под водой также находится водопровод, газопровод, а опору контактнлой сети уже переносили — сейчас она снова находится на краю берега.

— В этом году идут обильные осадки, и водохранилище активно наполняется. В прошлом году из-за маловодности эрозия была небольшая, а сейчас этот процесс ускорился. К осени воды будет еще больше, и мы даже не можем прогнозировать, сколько Обское водохранилище «съест» берегов в этом году: 2 метра или 10. Ситуация очень серьезная. Точечно ее решать — оптимальный вариант, — уверен Орлов.

При этом общественники предупредили, что при строительстве первых двух волноломов возведение остальных придется ускорить, так как вода начнет активнее разрушать другие участки берега.

В итоге депутаты решили проработать вопрос финансирования работ на критических участках в Красном Яру на 2024 год. Однако напомнили, что таких участков в Новосибирской области вокруг Обского водохранилища сотни, поэтому комплексная программа восстановления берегов необходима, как и ее включение в федеральную программу.

Напомним, в 2018 году на заседании аграрного комитета регионального парламента представители Минприроды области сообщали, что около 13 км береговой линии Обского моря интенсивно разрушаются. Самая сложная ситуация — в поселке Красный Яр (население 1600 человек). По данным мониторинга, скорость разрушения берега в районе поселка составляет 2,2 метра в год. Всего с 1968 по 2018 год переработка берега в районе Красного Яра составила от 20 до 250 метров. Наиболее сильное разрушение происходит во время осенних штормов. Сметная стоимость берегоукрепления на 13 км в ценах 2017 года составляла 132 млн рублей, в ценах реализации — 149 млн. Из них 4 млн ушли на подготовку ПСД.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за разрушения берегов Обского водохранилища аграрии вынуждены отодвигать поля.