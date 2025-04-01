Депутат Госдумы предложил пересмотреть подходы к индексации пенсий в России

Индексация пенсий должна рассчитываться не на основе общей инфляции, а с учетом реальных расходов пожилых людей.

По словам Сергея Гаврилова, председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, текущая индексация пенсий «стала рутиной, не приносящей заметных изменений в жизнь пенсионеров».

— Если стоимость лекарств и продуктов выросла на 22%, а пенсию повысили на 9% — это не рост, а снижение уровня жизни, — подчеркнул Гаврилов в интервью изданию ТАСС.

Он предложил привязать индексацию к потребительской корзине пенсионеров, которая, по его мнению, должна включать актуальные для них расходы: на медикаменты, жилищно-коммунальные услуги и базовые продукты питания.

— Сейчас корзина формируется без учета реалий: в ней нет расходов на связь или современные лекарства, — отметил депутат.

По мнению Гаврилова, переход на новую систему обойдётся в 100 миллиардов рублей в год. Для сравнения, в 2025 году на индексацию страховых пенсий было выделено 700 миллиардов рублей. Это примерно одинаковые суммы, но эффект для пенсионеров будет более заметным.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличены на 14,75%. Соответствующее постановление было подписано правительством Российской Федерации.

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