За доступ к закрытой информации «Почты России» сибирячка предстанет перед судом

Противозаконный способ выполнения ежеквартального плана нашла сотрудница одного из почтовых отделений Новосибирска. Получив открытый доступ к информационным системам организации в 2023 году, женщина, без ведома самих клиентов, оформляла на них мультиподписи (единая простая электронная подпись (ЕПЭП), которая позволяет получать почтовые и банковские услуги без предъявления паспорта). Изначально она планировала таким образом просто закрывать плановые показатели, но позже поняла, что на этом можно и неплохо заработать. Сотрудница почты стала продавать договора сторонним лицам для использования в незаконных почтовых операциях. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

— Выявлена и пресечена противоправная деятельность жительницы Новосибирска, организовавшей неправомерный доступ к закрытой информации АО «Почта России» и АО «Почта Банк», — рассказали в пресс-службе.

По результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным отделением отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по городу Новосибирску в отношении предприимчивой сотрудницы почты возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Ранее редакция сообщала о том, что оперативники СБ ГУ МВД и УФСБ по Новосибирской области задержали сотрудницу управления МВД по Новосибирску. Она подозревается в получении взятки от представителя коммерческой организации за предоставление персональных данных о родственниках умерших людей компании, оказывающей ритуальные услуги.