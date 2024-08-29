Многоэтажный дом загорелся на Богаткова в Новосибирске

На втором этаже 9-этажного дома загорелась квартира. Очевидцы вызвали пожарных.
― Сообщение поступило с адреса по улице Бориса Богаткова. В подъезде сильное задымление. Проводится тактическая вентиляция и дымоудаление. С верхних этажей эвакуировали взрослого и двух детей, ―прокомментировали в МЧС региона.
Прохожие отмечают, что из окна горящей квартиры вырываются языки пламени. Некоторые соседи утверждают, что в доме могут еще находится люди. Пока официальных данных о пострадавших и погибших не поступало.
На месте работают спасатели.
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Пожарные МЧС России спасли 8 человек, из них 4 ребёнка. Эвакуацию жильцов производили по лестничным маршам при помощи спасательных устройств, одну женщину спасли через окно по трехколенной лестнице.
Самостоятельно покинуть горящий дом смогли 18 человек, из которых 4 детей.
― По оперативным данным одну женщину медики осмотрели и госпитализировали с отравлением угарным газом, ― добавили в МЧС.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области.
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