Многоэтажный дом загорелся на Богаткова в Новосибирске

На втором этаже 9-этажного дома загорелась квартира. Очевидцы вызвали пожарных.

― Сообщение поступило с адреса по улице Бориса Богаткова. В подъезде сильное задымление. Проводится тактическая вентиляция и дымоудаление. С верхних этажей эвакуировали взрослого и двух детей, ―прокомментировали в МЧС региона.

Прохожие отмечают, что из окна горящей квартиры вырываются языки пламени. Некоторые соседи утверждают, что в доме могут еще находится люди. Пока официальных данных о пострадавших и погибших не поступало.

На месте работают спасатели.

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Пожарные МЧС России спасли 8 человек, из них 4 ребёнка. Эвакуацию жильцов производили по лестничным маршам при помощи спасательных устройств, одну женщину спасли через окно по трехколенной лестнице.

Самостоятельно покинуть горящий дом смогли 18 человек, из которых 4 детей.