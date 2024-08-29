Научное кино Сибири покажут на масштабном фестивале «Кремний» в Новосибирской области

В Новосибирской области состоялось торжественное открытие международного фестиваля научного и индустриального кино Сибири «Кремний» в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2024». В программе – разработка дорожной карты развития киноиндустрии Новосибирской области, мастер-классы для сценаристов и продюсеров, показы лучших научно-популярных фильмов страны.

— Главная особенность «Кремния» в том, что здесь не только показывают интересное научно-популярное и индустриальное кино, здесь учат его создавать. «Кремний» – это уникальное событие, которое объединяет науку, искусство и технологии, — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Фестиваль продлится до 31 августа. В дни его работы покажут лучшие научно-популярные и индустриальные фильмы конкурсной программы «Научное кино Сибири». О своем участии в конкурсе заявили кинематографисты из 20 регионов нашей страны – от Москвы до Петропавловска-Камчатского. В рамках образовательной программы фестиваля пройдут мастер-классы, шоу-кейсы, питчинг кинопроектов с участием ведущих экспертов российского кинематографа.

Ярким акцентом завершения международного фестиваля научного кино Сибири станет творческая встреча с известным российским актером и музыкантом Евгением Цыгановым. Он выступит со своей музыкальной группой «Ме4tА» на уличной сцене и представит зрителям фильм «Мастер и Маргарита» (2024 г.).

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» инициирован Правительством Новосибирской области и проходит при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.