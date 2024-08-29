Из-за задержки рейсов прокуратура начала проверку авиаперевозчиков

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверки в связи с задержками рейсов.
В аэропортах Новосибирска, Новокузнецка и Омска из-за неблагоприятных погодных условий не могли вовремя сесть самолеты.
– Объявлены задержки авиарейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «СмартАвиа», «Победа», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии», – говорится в сообщении ведомства.
Прокуратуры Новосибирска, Новокузнецка и Омска контролируют, как авиакомпании соблюдают права потребителей авиауслуг.
Прокуратура напоминает, что в случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору.
Ранее редакция сообщала о том, что густой туман накрыл Новосибирск утром 29 августа.
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