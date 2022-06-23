Многомиллиардный проект развития метрополитена представил мэр Новосибирска

— Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. <…> Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26,7 млрд рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Во время презентации проекта Анатолий Локоть отметил, что вопрос развития Новосибирского метрополитена актуализирован строительством станции метро «Спортивная». Этот проект подтвердил реальные возможности нашего города по строительству метро. Глава Новосибирска подчеркнул, что далеко не в каждом городе есть такое преимущество как ветка метро возле ЛДС. Эта станция решит не только вопросы доставки болельщиков, но и станет частью крупного транспортно-логистического узла: маршруты наземного транспорта будут перестроены, чтобы разгрузить площадь Карла Маркса.

Продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» решает целый комплекс вопросов обеспечения транспортной доступности крупных жилых районов (Волочаевский, Молодёжный, Плющихинский и др.) с населением более 110 тыс. человек.

Пассажиропоток на вводимом участке Дзержинской линии составит 62 тыс. человек в сутки или 22,7 млн человек в год. Это означает, что около 1/3 пассажиров Новосибирского метро будут доезжать ежесуточно до двух новых достраиваемых станций.

В зоне пешеходной доступности от метро окажутся развивающиеся жилые массивы, транспортно-пересадочный узел на ул. Волочаевской – Гусинобродском шоссе, крупные торговые центры, автовокзал, рынки.

Протяжённость проектируемого участка Дзержинской линии составляет 3,5 км, две станции. От ст. «Золотая Нива» до ст. «Гусинобродская» линия запроектирована в тоннелях, далее до ст. «Молодежная» в надземном исполнении на двухпутной закрытой эстакаде.