Рекламодателям

Многомиллиардный проект развития метрополитена представил мэр Новосибирска

  • 23/06/2022, 15:55
Автор:
новости Новосибирска
Обсуждение важного для города проекта проходило в рамках IX Международного Сибирского транспортного форума.

— Чтобы достроить Дзержинскую линию, нам нужна поддержка федерального центра. <…> Комплекс работ по достройке Дзержинской линии с депо, выносами коммуникаций и другими работами оценивается в 26,7 млрд рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Во время презентации проекта Анатолий Локоть отметил, что вопрос развития Новосибирского метрополитена актуализирован строительством станции метро «Спортивная». Этот проект подтвердил реальные возможности нашего города по строительству метро. Глава Новосибирска подчеркнул, что далеко не в каждом городе есть такое преимущество как ветка метро возле ЛДС. Эта станция решит не только вопросы доставки болельщиков, но и станет частью крупного транспортно-логистического узла: маршруты наземного транспорта будут перестроены, чтобы разгрузить площадь Карла Маркса.

Продление Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодёжная» решает целый комплекс вопросов обеспечения транспортной доступности крупных жилых районов (Волочаевский, Молодёжный, Плющихинский и др.) с населением более 110 тыс. человек.

Пассажиропоток на вводимом участке Дзержинской линии составит 62 тыс. человек в сутки или 22,7 млн человек в год. Это означает, что около 1/3 пассажиров Новосибирского метро будут доезжать ежесуточно до двух новых достраиваемых станций.

В зоне пешеходной доступности от метро окажутся развивающиеся жилые массивы, транспортно-пересадочный узел на ул. Волочаевской – Гусинобродском шоссе, крупные торговые центры, автовокзал, рынки.

Протяжённость проектируемого участка Дзержинской линии составляет 3,5 км, две станции. От ст. «Золотая Нива» до ст. «Гусинобродская» линия запроектирована в тоннелях, далее до ст. «Молодежная» в надземном исполнении на двухпутной закрытой эстакаде.

Фото редакции

855

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : проект Мэрия Новосибирска метрополитен


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

Регионы уже попросили «поднять» проекты, которые ранее считались невыгодными, и оценить возможность их реализации в новых макроэкономических условиях.
Читать статью >>

Несчастливый бренд как литературный хит

Книжной сенсацией лета стали «вредные советы» из fashion-мира. Не от Григория Остера, а от Ирины Федорченко.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей

Города и регионы, которые уже запустили транспортную реформу, поделились опытом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Правительство РФ начало разбираться в проблемах региональных авиаперевозок

Об этом сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин на заседании в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Санкции могут простимулировать крупные транспортные проекты в Сибири

23/06/2022, 17:53

IEK GROUP вышла на рынок возобновляемой энергетики

23/06/2022, 17:47

413 тысяч, чтобы переехать в современный жилой квартал в Калининском районе

23/06/2022, 15:23

Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ назначено на 1 июля

23/06/2022, 14:13
Популярное

Полезный перекус на работе

23/06/2022, 14:50

Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до марта 2023 года

23/06/2022, 14:47

Маткапитал могут разрешить использовать для покупки земельного участка

23/06/2022, 11:51

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Продукты кибербезопасности Сбербанка стали лауреатами престижной международной премии

23/06/2022, 16:29

ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов на 15%

23/06/2022, 14:26

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга по объемам автокредитования

23/06/2022, 10:49
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска