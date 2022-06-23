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Продукты кибербезопасности Сбербанка стали лауреатами престижной международной премии

  • 23/06/2022, 16:29
Сразу три продукта кибербезопасности Сбербанка получили награды международной премии Global Infosec Awards.

новости бизнесаРаздел «Не дайте себя обмануть» в мобильном приложении СберБанк Онлайн победил в категории «Крутая компания» (Hot Company) в номинации «Повышение уровня киберграмотности» (Cyber Security Awareness).

Этот обучающий раздел появился в СберБанк Онлайн в 2020 году, сейчас им пользуется более 25 млн клиентов. Цель раздела — повысить уровень киберграмотности граждан. В нём собраны статьи, тесты и видео, которые в увлекательном формате рассказывают о распространённых схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки злоумышленников.

Интеллектуальная система управления киберугрозами (Threat Intelligence Platform) завоевала награду «Инновация» (Most Innovative) в номинации «Управление уязвимостями» (Vulnerability Intelligence).

Система собирает оперативные данные из открытых источников и теневого интернета, оценивает масштаб киберугроз и выявляет уязвимые элементы IT-инфраструктуры банка. В базе интеллектуальной системы содержится более 56 млн индикаторов компрометации. Благодаря этой системе еженедельно Сбер выявляет и блокирует около 150 фишинговых ресурсов, несанкционированно использующих символику банка.

Продукт DocAnalyzer назван «Лидером индустрии» (Market Leader) в номинации «Управление сторонними киберрисками» (Third Party Cyber Risk Management).

С помощью моделей искусственного интеллекта этот продукт анализирует контракты Сбербанка с его контрагентами (поставщиками, вендорами), проверяя их на соответствие требованиям кибербезопасности банка. Благодаря использованию DocAnalyzer время согласования контрактов сократилось вдвое.

Станислав Кузнецов
Заместитель Председателя Правления Сбербанка

За последние несколько лет Сбербанк многократно получал награды авторитетных международных премий в сфере кибербезопасности. Год назад продукты кибербезопасности уже были удостоены призов Global Infosec Awards. Сбербанк постоянно находится в поиске новых решений и совершенствует уже действующие продукты и сервисы. Особое внимание уделяется безопасности IT-инфраструктуры, управлению киберрисками и развитию киберграмотности клиентов. Именно эти продукты завоевали награды в этом году.

Премия Global Infosec Awards учреждена журналом Cyber Defense Magazine — одним из ведущих международных изданий в сфере кибербезопасности. Её цель — отметить успехи компаний в различных направлениях кибербезопасности. В этом году заявки для участия в премии направили четыре тысячи компаний, занимающихся кибербезопасностью. Жюри премии состоит из сертифицированных профессионалов в области кибербезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : финансы Сбербанк кибербезопасность банки


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