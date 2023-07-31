Множество площадок: первые дни «Архипелага 2023» в Новосибирской области показали большой интерес участников

Как зарегистрированные профессионалы-участники интенсива, так и все желающие смогли научиться рисовать и создавать скульптуры с помощью дронов – эти мероприятия продлятся на площадках НГУи НГТУ до 6 августа в рамках фестиваля «Наука, креативные индустрии и аэронет». Участие в них бесплатное, для этого нужно лишь пройти регистрацию на платформе Leader-ID.ru. Всего на фестивале запланировано 24 мероприятия, среди которых лекции, мастер-классы, дискуссии и интерактивы с применением БАС. Кроме того, пройдут дискуссии об искусственном интеллекте, практиках применения БАС, квизы, квесты, конкурсы и игра в мини-гольф.

Другое направление «Архипелага» – соревнования дронов: в них принимает участие более 1000 человек. Так, в выходные началось самое массовое по числу участников командное соревнование по FPV-управлению беспилотников – «Защитник крепости». К участию в состязании на управление дронами в особых условиях, пилотировании при помехах, зарегистрировались 24 команды по 5 человек. Состязание завершится 31 июля. Соревнования дронов на повышение мастерства управления, сборки, конструирования и применения дронов проходят с 29 июля по 6 августа на площадках НГУ в Академгородке, на полигоне «Кольцово» и аэродроме Обь (ГЭС). Участие в 100 дисциплинах принимают 1013 человек.

Одновременно двум командам необходимо провести FPV-управление беспилотника, продемонстрировать управление дроном в особых условиях, пилотирование при помехах, касание и посадку на чек-пойнт со световым индикатором. Соревнования проводятся с помощью образовательного соревновательного полигона «Геоскан-Арена», оснащенного чек-пойнтом. Беспилотники размещаются на противоположных сторонах площадки, а участники обоих команд запускают дроны одновременно по команде. «Любой из участников первой команды – нападающих – должен захватить малую архитектурную форму, коснувшись своим дроном светового датчика, расположенного на ней. Вторая команда – защитники – должна помешать «нападению». Ее участники должны осуществлять маневры при пилотировании дрона, препятствующие касанию беспилотника команды нападающих светового датчика», – рассказали в пресс-службе НТИ.

К участию в соревнованиях допускаются новички (оборудование предоставляется организаторами, участие в дисциплине возможно после прохождения мастер-класса) возрастом старше 16 лет.

«Архипелаг» – ежегодный проектно-образовательный интенсив для индивидуальных участников, лидеров стартапов, инвесторов, руководителей компаний и предприятий, представителей регионов, вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий. Организаторами интенсива выступают Правительство Новосибирской области, Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ), Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.