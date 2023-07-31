На Шиловском полигоне открылся лагерь юных разведчиков

— В этом году в июле на территории Шиловского гарнизона администрация Новосибирского района впервые отрыла палаточный лагерь, на базе которого пройдут две профильные смены: «Юный разведчик» и «Лидер юнармии». Программа подготовлена при участии военнослужащих 24 гвардейской бригады и танковой части Шиловского гарнизона. Открытие второй смены запланировано на 3 августа. Для знакомства с практикой работы смен и тиражирования опыта, приглашаем глав администраций районов области, — сообщил министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов на оперативном совещании.

Кроме того, по его словам, более 80 курсантов военно-патриотических клубов области этим летом совершат прыжки с парашютом в рамках военно-патриотического лагеря «Разведчик», который организует организация ветеранов «Боевое братство».

Военно-патриотические клубы 10 районов области получат беспилотные летательные аппараты и пройдут обучение по их использованию.

— Прошлый год был для нас во всех отношениях переломный. Мы снова обратили внимание на нашу историю, на воспитание детей в школах, на патриотическое воспитание, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Это инициатива снизу: от детей и родителей на которую мы постарались откликнуться. Теперь важно, чтобы эти проекты не стали кампанией на 1-2 года — это наш приоритет на долгие годы.

Всего на территории Новосибирской области в настоящее время работает 576 военно- патриотических клубов, где занимается 20 тыс подростков.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября 2023 года во всех учебных заведениях региона будет введена начальная военная подготовка.