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В Новосибирске будут наращивать помощь мобилизованным

  • 26/10/2022, 12:08
Автор:
помощь мобилизованным
Соответствующие предложения уже готовятся в бюджет следующего года.

Новосибирск будет наращивать помощь мобилизованным, участвующим в спецоперации, и их семьям. Такое заявление прозвучало в ходе обсуждения корректировок бюджета города на октябрьской сессии горсовета. Уже сейчас некоторые из депутатов подготовили соответствующие предложения в бюджет следующего года.

Рассмотреть возможность освободить от имущественных налогов семьи военнослужащих, такой опыт уже действует или изучается в других регионах, предлагает вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Антон Тыртышный. Во-вторых, обратиться к губернатору Новосибирской области с предложением об освобождении их от транспортного налога.

На бюджетной комиссии данную инициативу пообещали рассмотреть.

Сейчас входим в бюджетный процесс, думаю, все коллеги поддержат предложение о том, чтобы увеличить эту строчку (Бюджетных расходов. Ред.) на 2023 год в рамках наших полномочий, говорит председатель комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти Андрей Гудовский. Считаю, что мы вообще должны жить под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы».

Напомним, что корректировками текущего года, в бюджете Новосибирска заложены 10 млн руб. на приобретение по согласованию с Министерством обороны обмундирования и оборудования для мобилизованных военнослужащих, 15 млн. предусмотрены на помощь семьям мобилизованных по линии департамента социальной политики. Как пояснила в ходе сессии начальник департамента Ольга Незамаева, получить помощь могут не только подпавшие под мобилизацию военнослужащие и их семье, но и другие категории военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе, добровольцы.

Семьи военнослужащих, которые уже принимают участие в боевых действиях, обращаются за оказанием помощи, оказавшись в трудной жизненной ситуации помощь на лечение, одежду, приобретение лекарственных препаратов и так далее, поясняет Ольга Незамаева. А семьи военнослужащих, мобилизованных в последнее время, обращаются за компенсацией услуг по приобретению предметов первой необходимости.

Средства по обеим статьям были «переброшены» с расходов на праздничные новогодние мероприятия.

Что касается уже имеющихся мер поддержки, то, как сообщил со ссылкой на публикации в СМИ депутат Георгий Андреев, не все мобилизованные жители Новосибирска получили, ранее анонсированные единовременные выплаты. В связи с этим депутат предложил рассмотреть данную ситуацию в разделе сессии «разное». Однако данное предложение принято не было.

Механизм предоставления помощи мобилизованным непростой, задействовано несколько этажей власти, заявил в ответ на предложение Андреева мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Предлагаю вам детально рассмотреть этот вопрос на комиссии. Сейчас из муниципалитета никто не доложит, так как не имеет таких полномочий.

Мэра поддержал и председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

Вы не указали докладчика, заявил Асанцев депутату. Поэтому мы заслушаем тишину.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в конце февраля текущего года.

 

Ранее редакция сообщала, какие ещё корректировки внесены в бюджет Новосибирска в пока ещё текущем году.

Фото со страницы мэра Анатолия Локтя в ВКонтакте

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация спецоперация помощь мобилизованным депутаты


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