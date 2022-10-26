В Новосибирске будут наращивать помощь мобилизованным

Новосибирск будет наращивать помощь мобилизованным, участвующим в спецоперации, и их семьям. Такое заявление прозвучало в ходе обсуждения корректировок бюджета города на октябрьской сессии горсовета. Уже сейчас некоторые из депутатов подготовили соответствующие предложения в бюджет следующего года.

— Рассмотреть возможность освободить от имущественных налогов семьи военнослужащих, такой опыт уже действует или изучается в других регионах, — предлагает вице-спикер, руководитель фракции КПРФ Антон Тыртышный. — Во-вторых, обратиться к губернатору Новосибирской области с предложением об освобождении их от транспортного налога.

На бюджетной комиссии данную инициативу пообещали рассмотреть.

— Сейчас входим в бюджетный процесс, думаю, все коллеги поддержат предложение о том, чтобы увеличить эту строчку (Бюджетных расходов. — Ред.) на 2023 год в рамках наших полномочий, — говорит председатель комиссии по контролю за работой органов исполнительной власти Андрей Гудовский. — Считаю, что мы вообще должны жить под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы».

Напомним, что корректировками текущего года, в бюджете Новосибирска заложены 10 млн руб. на приобретение по согласованию с Министерством обороны обмундирования и оборудования для мобилизованных военнослужащих, 15 млн. предусмотрены на помощь семьям мобилизованных по линии департамента социальной политики. Как пояснила в ходе сессии начальник департамента Ольга Незамаева, получить помощь могут не только подпавшие под мобилизацию военнослужащие и их семье, но и другие категории военнослужащих, участвующих в спецоперации, в том числе, добровольцы.

— Семьи военнослужащих, которые уже принимают участие в боевых действиях, обращаются за оказанием помощи, оказавшись в трудной жизненной ситуации — помощь на лечение, одежду, приобретение лекарственных препаратов и так далее, — поясняет Ольга Незамаева. — А семьи военнослужащих, мобилизованных в последнее время, обращаются за компенсацией услуг по приобретению предметов первой необходимости.

Средства по обеим статьям были «переброшены» с расходов на праздничные новогодние мероприятия.

Что касается уже имеющихся мер поддержки, то, как сообщил со ссылкой на публикации в СМИ депутат Георгий Андреев, не все мобилизованные жители Новосибирска получили, ранее анонсированные единовременные выплаты. В связи с этим депутат предложил рассмотреть данную ситуацию в разделе сессии «разное». Однако данное предложение принято не было.

— Механизм предоставления помощи мобилизованным непростой, задействовано несколько этажей власти, — заявил в ответ на предложение Андреева мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Предлагаю вам детально рассмотреть этот вопрос на комиссии. Сейчас из муниципалитета никто не доложит, так как не имеет таких полномочий.

Мэра поддержал и председатель горсовета Дмитрий Асанцев.

— Вы не указали докладчика, — заявил Асанцев депутату. — Поэтому мы заслушаем тишину.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом РФ 21 сентября. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в конце февраля текущего года.

Ранее редакция сообщала, какие ещё корректировки внесены в бюджет Новосибирска в пока ещё текущем году.