Мобилизованный из Куйбышева Андрей Тарашкин погиб в зоне СВО

Жители Куйбышева Новосибирской области прощаются с земляком Андреем Тарашкиным. Он погиб в зоне СВО два месяца назад. Об этом сообщили в районной администрации.

Отпевание пройдет 25 сентября.

Андрей Тарашкин родился в 1978 году. 26 октября 2022 года Тарашкин был призван в рамках частичной мобилизации. Проходил службу в должности пулеметчика 4-го мотострелкового взвода.

23 июля 2023 года Тарашкин погиб.

Напомним, что в зоне СВО погиб военный 28-летний Константин Егоров из Барабинского района. У мужчины был позывной «Змей». Он погиб 10 сентября 2023 года при выполнении боевых задач. Егоров был призван в рамках частичной мобилизации.

У бойца остались мама и жена.

Прощание с Константином состоялось 22 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцу СВО сделали пластику черепа в клинике Новосибирска.