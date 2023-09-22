Бойцу СВО сделали пластику мозга в клинике Новосибирска

Мобилизованному разведчику, ветерану чеченской войны, а в жизни предпринимателю Алексею К. помогли новосибирские врачи из клиники НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

— Зимой 2023 года велись боевые действия недалеко от города Сватово в Луганской области, 15 февраля мы попали под минометный обстрел. Укрылись в блиндаже, но рядом с ним лежало много брёвен, подготовленных для перекрытия. Из-за обстрела эти брёвна посыпались и завалили меня частично, посыпались на голову и ноги, — рассказал о своей травме Алексей.

Он отметил, что ранее у него была тяжёлая черепно-мозговая травма, делали трепанацию и устанавливали титановую пластину в череп. Пластина после падения бревен сдвинулась и из-за этого начались сильные головные боли. У бойца также сильно опухали ноги.

Раненому оказали первую помощь и направили в Новопсков.

— Военные медики в Новопскове, затем в Валуйках и Белгороде сделали всё возможное для того, чтобы мне стало лучше, — говорит Алексей.

Вернувшись в Новосибирск участник СВО обратился за квалифицированной помощью в НИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

— Операция заключалась в реконструкции дефекта костей черепа, — рассказал Евгений Ступак, врач нейрохирургического отделения №1.

Хирурги удалили деформированную титановую пластину, одномоментно установили новую и выполнили пластику твёрдой мозговой оболочки.

— Дефект был большого размера со сложной конфигурацией. Операция прошла стандартно без технических сложностей. Косметический эффект достигнут, интенсивность головных болей у пациента уменьшилась, — добавил нейрохирург.

Во время первой госпитализации Алексей также выполнил обследования левого коленного сустава, поскольку его беспокоили боли и отёки, ограничения в суставе. По результатам обследований было диагностировано поражение мениска.

Вторую операцию проводили хирурги травматолого-ортопедического отделения №4.

— Операция прошла без сложностей: мы выполнили резекцию повреждённой части. Далее пациент проходит реабилитацию с ограничивающим активным режимом до 4 недель под контролем реабилитолога. К концу 2 месяца при адекватной реабилитации, как правило, происходит восстановление функции коленного сустава. Затем — поддерживающая терапия и лечебная физкультура, — объясняет Дмитрий Рубцов, врач-травматолог-ортопед.

На данный момент Алексей находится на этапе восстановления и проходит контрольные осмотры у нейрохирурга.

– Главное, что я жив-здоров. Спасибо хирургам ННИИТО, что качественно и быстро оказывают такую помощь, — с благодарностью говорит новосибирец.

Если позволит состояние здоровья, то Алексей снова готов вернуться в зону СВО.

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