Цена по запросу: объявление о продаже ребенка появилось в Новосибирске

На сайте объявлений продают ребенка. Геолокация показывает, что мальчик находится в Первомайском районе города. Объявление размещено в категории кошки.

— Цена по запросу, — говорится в описании товара.

Также уточняется, что малыш безумно любит качели.

Объявление о продаже ребенка было размещено еще в начале сентября. Всего его посмотрели около ста человек.

На фото — улыбающийся мальчик приблизительно двух лет с соской во рту.

Если бы не описание про качели, на которых сидит ребенок, то можно было бы предположить, что автор по ошибке разместила фото малыша.

Журналист Infopro54 уже пожаловался на публикацию. Надеемся, что площадка вскоре отреагирует на это.

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