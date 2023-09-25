Врач сообщил о противовоспалительных свойствах вина и пива

Телеведущий и врач-терапевт Александр Мясников в своем телеграм-канале перечислил продукты, которые способны снизить риски возникновения аневризмы аорты. По его словам, к ним относятся: овощи, фрукты, орехи, цельные зерна, нежирный сыр, хлопья, кофе, чай, вино и пиво.

— Вино, пиво (это не я, это из научной статьи! Я могу только порадоваться), — написал медик.

Кроме того, противовоспалительным действием обладают орехи, цельнозерновые продукты и нежирный сыр.

Из напитков, кроме вина и пива, врач назвал чай и кофе. А вот субпродукты, мясо, колбасы, чипсы и сладкие газированные напитки наоборот могут вызывать воспаление и аневризму аорты.

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