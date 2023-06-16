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Мобилизованный сбежал из военной части, угрожал жене и избил продавца новогодних деревьев из-за сосны — что решил суд

  • 16/06/2023, 14:43
Автор:
Суд над мобилизованным
Новосибирский гарнизонный суд поставил точку в уголовном деле призванного во время частичной мобилизации мужчины.

Приговор рядовому был вынесен в Новосибирске накануне. По данным суда, 10 декабря 2022 года, мобилизованный мужчина сбежал из войсковой части и отправился домой. 16 декабря в состоянии алкогольного опьянения рядовой приревновал жену. Он поставил ее на колени, схватил за волосы и, угрожая хозяйственным ножом, обещал убить, если она не признается в супружеской измене. А спустя три дня мобилизованный новосибирец решил украсить дом к Новому году. Он напал на продавца хвойных деревьев.

— С целью хищения сосны стоимостью 700 рублей, желая обогатиться, напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья, — сообщает Новосибирский гарнизонный суд.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ, частью 2 статьи 162 УК РФ, и частью 1 статьи 119 УК РФ. Его отправили в колонию общего режима на 7 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Фото pixabay — qimono

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Суд над мобилизованным


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