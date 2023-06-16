Мобилизованный сбежал из военной части, угрожал жене и избил продавца новогодних деревьев из-за сосны — что решил суд

Приговор рядовому был вынесен в Новосибирске накануне. По данным суда, 10 декабря 2022 года, мобилизованный мужчина сбежал из войсковой части и отправился домой. 16 декабря в состоянии алкогольного опьянения рядовой приревновал жену. Он поставил ее на колени, схватил за волосы и, угрожая хозяйственным ножом, обещал убить, если она не признается в супружеской измене. А спустя три дня мобилизованный новосибирец решил украсить дом к Новому году. Он напал на продавца хвойных деревьев.

— С целью хищения сосны стоимостью 700 рублей, желая обогатиться, напал на продавца, отказавшего в безвозмездном предоставлении сосны, применив к последнему насилие опасное для жизни или здоровья, нанеся один удар кулаком в область лица, а затем еще один удар разделочным (метательным) ножом в область левого предплечья, — сообщает Новосибирский гарнизонный суд.

Судом мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 337 УК РФ, частью 2 статьи 162 УК РФ, и частью 1 статьи 119 УК РФ. Его отправили в колонию общего режима на 7 лет. Приговор в законную силу не вступил.